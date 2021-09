道歉還分等級！英文就有超多種　日韓文越長越誠懇

記者張靖榕/綜合報導

道歉是一門藝術,懂得在不同場合面對不同對象和情境時,正確表達道歉意思,其實相當不容易。Podcast節目《宇宙人外信》將透過情境分析的方式,向大家介紹在英、日、韓文語境中,何時該表達「不好意思、對不起、鄭重道歉」,以及單字用法。

▲點擊收聽《宇宙人外信》,聽時事一次學英日韓三種語言。



簡單表示 vs. 誠心道歉

一般來說「sorry」可以解決大部分的情況,但在台灣已經有點接近濫用的程度了,所以若是打球時撞到朋友,或在一些小事情上要表達類似「啊,拍謝」的意思時,可以簡單說「My apology」,也可以說「I apologize」,兩者都是「道歉」的意思,只是名詞和動詞的差異;或者也可用最簡單最沒有距離的「My bad」來表示,就是「我的錯」的意思。

會用到「sorry」的情境很容易會連想到情侶之間的吵架,不過值得注意的是,想要表達愈誠懇的歉意,通常簡短說一句「sorry」是不夠的,還得把句子拉得夠長才行。因此可以告訴對方,「我剛剛說...(某句惹惱對方的話)時,我沒有在思考」,英文就是「When I said... I wasn't thinking」,過去式就表示現在你已經思考並反省了,知道可能冒犯到對方,所以表達歉意。

▲異性情侶間吵架通常是男生白目說錯話,但也有女生不長眼的時候。(圖/翻攝自pakutaso)

日文中和朋友或比較親近的同輩,如果因撞到對方或小遲到要道歉的話,則可以簡單的「ごめん(Gomen)」表示,對不熟的人或陌生人的話,則用更長的「ごめんなさい (gomennasai)」更適當。不過像官員道歉或某人要謝罪的話,則常會出現很有名的「土下座」,這就是最高集的道歉「申し訳ございません(Moushiwakegozaimasen)」。

▲道歉的方式百百種。(圖/翻攝自免費圖庫pixabay)



韓文中針對道歉其實並沒有像英文和日文那般多的區別,一般影集或日常最常聽到的「미안해(mianhae)」,就是和朋友間的說抱歉、對不起,但因為沒有敬語,所以絕對不要和長輩或主管這樣說;敬語中嚴重程度最重的道歉,則是「죄송합니다(joesonghabnida)」。

另外還有「沒聽清楚對方說什麼」的道歉、「陌生人間」的道歉、「並非做錯事而是作為一個表達」的道歉、以及「透過語氣質疑對方」的道歉,都可以點擊連結收聽完整節目,或上各大Podcast節目搜尋《宇宙人外信》。

