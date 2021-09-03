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道歉還分等級！英文就有超多種　日韓文越長越誠懇

記者張靖榕／綜合報導

道歉是一門藝術，懂得在不同場合面對不同對象和情境時，正確表達道歉意思，其實相當不容易。Podcast節目《宇宙人外信》將透過情境分析的方式，向大家介紹在英、日、韓文語境中，何時該表達「不好意思、對不起、鄭重道歉」，以及單字用法。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，聽時事一次學英日韓三種語言。

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 簡單表示 vs. 誠心道歉

一般來說「sorry」可以解決大部分的情況，但在台灣已經有點接近濫用的程度了，所以若是打球時撞到朋友，或在一些小事情上要表達類似「啊，拍謝」的意思時，可以簡單說「My apology」，也可以說「I apologize」，兩者都是「道歉」的意思，只是名詞和動詞的差異；或者也可用最簡單最沒有距離的「My bad」來表示，就是「我的錯」的意思。

會用到「sorry」的情境很容易會連想到情侶之間的吵架，不過值得注意的是，想要表達愈誠懇的歉意，通常簡短說一句「sorry」是不夠的，還得把句子拉得夠長才行。因此可以告訴對方，「我剛剛說...（某句惹惱對方的話）時，我沒有在思考」，英文就是「When I said... I wasn't thinking」，過去式就表示現在你已經思考並反省了，知道可能冒犯到對方，所以表達歉意。

▲▼情侶,夫妻,吵架,道歉。（圖／翻攝自pakutaso）

▲異性情侶間吵架通常是男生白目說錯話，但也有女生不長眼的時候。（圖／翻攝自pakutaso）

日文中和朋友或比較親近的同輩，如果因撞到對方或小遲到要道歉的話，則可以簡單的「ごめん（Gomen）」表示，對不熟的人或陌生人的話，則用更長的「ごめんなさい （gomennasai）」更適當。不過像官員道歉或某人要謝罪的話，則常會出現很有名的「土下座」，這就是最高集的道歉「申し訳ございません（Moushiwakegozaimasen）」。

▲▼道歉示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲道歉的方式百百種。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

韓文中針對道歉其實並沒有像英文和日文那般多的區別，一般影集或日常最常聽到的「미안해（mianhae）」，就是和朋友間的說抱歉、對不起，但因為沒有敬語，所以絕對不要和長輩或主管這樣說；敬語中嚴重程度最重的道歉，則是「죄송합니다（joesonghabnida）」。

另外還有「沒聽清楚對方說什麼」的道歉、「陌生人間」的道歉、「並非做錯事而是作為一個表達」的道歉、以及「透過語氣質疑對方」的道歉，都可以點擊連結收聽完整節目，或上各大Podcast節目搜尋《宇宙人外信》

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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