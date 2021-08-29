好市多買到韓文鍵盤　他「不死心再買一次」驚呆！網笑：要限購了

▲原PO笑稱，韓文鍵盤是「投錯胎的個案！」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《好市多買鍵盤！他花699元傻了「隱藏版符號」 萬人求買》，一名男網友去逛美式賣場，心血來潮買了一款藍牙鍵盤，不料按鈕竟是韓文子母音，瞬間令他傻住。更爆笑的是，原PO不僅沒退貨，今（29）日不死心重回賣場，又買了同款鍵盤，答案揭曉後，引發網友笑讚「彩券買起來下個27億會是你的！」

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，最近意外買到隱藏版「韓文子母音」鍵盤，讓他頓時三條線，最後沒退貨，索性直接給有在學韓文的親友使用，該文章曝光後，引發萬人羨慕暴動，由於想在台灣買韓國鍵盤不容易，因此不少人私訊求原PO轉賣。

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有趣的是，原PO也好奇是否整批鍵盤都是韓文版，「還是只是一個投錯胎的個案？」因此今（29）日他帶著實驗精神，再次到北投賣場花了699元買同款鍵盤，結果一拆開，按鈕是「ㄅㄆㄇ」注音版本，讓他再度哭笑不得，「就像網友說的，我像是抽中鬼牌的概念！」

▲網友慫恿原PO買彩券！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

底下網友再度朝聖笑虧，「連原廠都不知道有的隱藏版都被你買到了，除了幸運還是幸運」、「趕快去買威力彩，好事成雙」、「韓國人：我新買的鍵盤上面是外星人的符號，叫做ㄅㄆㄇㄈ」、「一堆鍵盤要被退貨了...因為不是韓文版」、「韓文鍵盤表示：我怎麼一睜眼人就在台灣了」、「慘了，這鍵盤到時候又會被限購了」。