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桃園美女議員+播客主　用公益關懷慶祝記者節

▲桃園美女議員、女播客主、做公益慶記者節

▲市議員謝美英是地方知名電台主持人，以做公益慶祝記者節。（圖／林麗如提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英是地方知名電台主持人，擁有大量粉絲，在九一記者節的今天，特地陪同四海遊龍自立店梁惠軍老闆，到真善美社會福利基金會捐贈2400顆各種口味的水餃，讓院生開心品嚐；同行還有台灣萌善根協會理事長洪宜琳，也捐贈白米80公斤。謝美英認為，好友們和她以做公益方式，悄然慶祝屬於自己的節日，相當有意義。

▲桃園美女議員、女播客主、做公益慶記者節

▲自媒體Podcast《袋鼠COOL媽咪陪你聊》邀請無數的勇敢媽咪，聊如何在家做早療及特殊兒家長心路歷程。（圖／翻攝袋鼠COOL媽咪陪你聊臉書）

另外，2名自媒體Podcast《袋鼠COOL媽咪陪你聊》、《青埔好靠近》節目主持人張碩芳和喵喵Amy表示，成為一個 Podcaster，做好一個「正向X勇敢」的新媒體，所付出的時間及準備充實完整的內容，是自我的挑戰，期許因Podcas(網路播客)讓她們更能設身處地，為社會發聲、為多元努力。

張碩芳說，她從2021年2月11日《袋鼠COOL媽咪陪你聊》每週五的固定上新慢慢的做，迄今已做了三季、20多集。從主持、題材製作到聲音內容，是一個全女性三人的頻道。

▲桃園美女議員、女播客主、做公益慶記者節

▲《青埔好靠近》主持人喵喵Amy運用聲音媒體結合在地力量。（圖／翻攝青埔好靠近臉書）

在這三季節目中，張碩芳除了分享家有早產兒媽咪的心情故事，也邀請了無數的勇敢媽咪，以媽咪的視野和大家分享她們的苦與樂，並邀請兒童物理治療師曾怡瑾老師和過動兒媽媽阿比媽媽、有威廉氏症寶貝的地球媽媽，一起聊如何在家做早療及特殊兒家長心路歷程。

另外，還有Super 公民老師露瑤和吉祥物「ㄚ桃、園哥」設計師千千姐姐，和大家分享她們如何在家庭和職場間取得平衡，以及好友Brian 和 Jessica 夫妻分享爸爸如何成為育兒神隊友。自稱是桃園青埔在地小小Podcast頻道《青埔好靠近》主持人喵喵Amy表示，《青埔好靠近》運用聲音媒體結合在地力量，期許成為公民與土地的好聯結，傳遞有溫度的在地故事，成為傾聽青埔的好聲音～～

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