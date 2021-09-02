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養兒11年竟不是自己的？　DNA親子鑑定、試管嬰兒英日韓文這樣說

記者張靖榕／綜合報導

美國猶他州一對夫妻日前跟風替小孩驗DNA，結果發現撫養了11年的小孩竟然是別人的種，如此衝擊的轉折後面還有更驚人的發展。透過時事新聞介紹應日韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，本集要藉由這對夫妻的故事，介紹「親子鑑定」、「不孕」的單字。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，聽時事一次學英日韓三種語言。

美媒指出多娜（Donna）和凡納（Vanner）之前買DNA自家檢測試劑組，檢測結果竟然發現，小兒子竟然不是凡納的親生兒子，而是多娜和另一名男子所生。然而小兒子和大兒子的出生方式不同，夫妻倆在生完第一胎想生第二胎時，被醫院告知身體條件已經無法生育，所以當年他們是到診所去做試管嬰兒，才生下小兒子的。

也正是如此，凡納在得知小兒子並非自己親生時，並沒有率先質疑多娜外遇，而是夫妻倆討論後，認為診所出包的可能性比較大，果然當他們找上診所後，對方也坦承當年錯把多娜的卵子與另一名陌生男性的精子結合，才會導致這樣的結果。

▲▼他跟風驗DNA臉綠慘！養兒11年才知是別人的種　妻尷尬。（圖／翻攝istoe）

▲凡納得知小兒子不是自己的種，差點懷疑老婆多娜戴他綠帽。（圖／istoe攝）

《宇宙人外信》最新一集藉由本篇新聞的幾個關鍵字來介紹，在英文中DNA親子鑑定是「paternity test」，「test」除了可作考試的意思外，也有測試、檢驗的意思，像是COVID-19的篩檢也是用「test」；日文中「親子鑑定」的親子則和「親子丼」相同，是「親子鑑定（Oyako kantei）」；韓文則是「유전자감정 （yujeonjagamjeong）」。

不孕的英文可以從生育來反推，「fertile」有生育、富饒的意思，不論用於人類、動物或形容大地肥沃，都可以用這個字，「fertility」則是生育能力，因此表達不孕只要加個「in」就可以，變成「infertility」。

日文的生產是用「妊娠」表達，不孕症則作為「不妊症（Funinshou）」；韓文則是近似漢語「不孕」的發音，「불임（bul-im）」。

其他還有「生理上的父親」、「繼父」等相關英日漢文單字，以及新聞故事的結局，有興趣完整收聽可點擊連結，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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