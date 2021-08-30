想當年「這n部偶像劇」八年級生都在瘋！寫真書、原聲帶必買

網搜小組／綜合報導

對七、八年級生來說，當年「這n部偶像劇」絕對是愛嫌又愛看，雖然嘴上說很俗，但寫真書、原聲帶還是必買！Podcast節目「八年級生」的最新一集，就聊到「經典台劇」，回顧起《流星花園》、《麻辣鮮師》、《海豚灣戀人》、《格鬥天王》、《不良笑花》等戲，都快流下兩滴眼淚，畢竟已經都是回憶啦！

「八年級生」主持人控ㄅ聊到這個話題，想起小時候只能跟著爸媽一起看電視，所以就會陪看《還珠格格》、《懷玉公主》等劇。沒想到，哈妹一聽到《懷玉公主》也超有共鳴，還隨口說出該劇大反派「韻貴人」，讓控ㄅ直呼起雞皮疙瘩「妳怎麼還記得啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而當控ㄅ問到印象最深刻的一部偶像劇，哈妹想了一下後，大推《痞子英雄》，「我當年真的非常愛，愛慘了，還買了類似寫真書的周邊。」控ㄅ則是透露，唯一一部會讓她想買寫真書的劇是《仙劍奇俠傳》，只可惜當時缺貨缺到不行，等了很久都沒有才做罷，但還好有買到原聲帶。

▲「八年級生」大聊小時候很愛看的台劇。（示意圖／Pixabay）

至於哈妹收藏的原聲帶，則是《花樣少年少女》，「我因為那一部很喜歡吳尊。」接著聊到長青偶像劇，兩人大笑都很愛看《麻辣鮮師》，很喜歡格格（後藤希美子）、可伶（安以軒）、童雅容（賈欣惠）、老趙（乾德門）等角色。

接著哈妹有感而發，雖然以前很喜歡這些戲，但現在沒辦法回溫，一是畫質關係，二是很多片段都很尷尬，像是《流星花園》的西裝片段，控ㄅ也想到《愛情魔髮師》的比賽剪頭髮，還有《公主小妹》雨中吃西餐的片段，都讓人有點尷尬癌發作。

兩人也笑說，以前國小、國中的時候，同學都很愛酸這些偶像劇很俗，或是喬傑立怎麼樣，但其實大家都很愛看，「一講到劇情，都講得出來，根本是都有看。」

哈妹和控ㄅ還在節目中大讚女神楊丞琳，《不良笑花》、《海派甜心》、《醉後決定愛上你》不只劇紅，歌也超好聽。最後，兩人也大聊高中、大學時很夯的劇，像是《敗犬女王》、《下一站幸福》、《犀利人妻》，直呼「都是回憶啊！」