台南疫情66天+0　黃偉哲說明境外移入個案台南活動足跡

▲台南市長黃偉哲公布境外移入個案16116在台南市的足跡，因途經台南市新化休息站並停留約10至15分鐘，而市府也以對新化休息站完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲2日說明台南市疫情66天+0，但公布境外移入個案16116在台南市的足跡，案16116為30多歲女性，於8月27日晚間自南非入境，深夜10時42分於桃園機場搭乘防疫計程車前往外縣市防疫旅館，8月28日凌晨2時30分途經台南市新化休息站並停留約10至15分鐘，而市府也以對新化休息站完成清消。

台南市長黃偉哲表示，台南無新增案例，但有確診者的足跡，台南防疫持續+0，希望好成績能繼續保持下去。

衛生局專委蔡玲珊則說明境外移入個案16116在台南市的足跡，案16116為30多歲女性，於8月27日晚間自南非入境，深夜10時42分於桃園機場搭乘防疫計程車前往外縣市防疫旅館，8月28日凌晨2時30分途經台南市新化休息站並停留約10至15分鐘，而市府完成疫調，及對新化休息站完成清消。

案16116於8月31日因個人需求進行自費採檢，PCR檢驗結果為陰性；9月1日再次自費採檢，PCR檢驗結果為陽性確診。該個案無症狀，入境後全程搭乘防疫計程車，在台南市無接觸者。

衛生局也說明，關於Pfizer BioNTech vaccine (BNT疫苗)臨床試驗與上市後經驗之滿12歲接種者之常見不良反應，包含注射部位疼痛（腫脹）、疲勞、畏寒、頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛；不常見之不良反應則包含淋巴結腫大、過敏反應如皮疹、搔癢、蕁麻疹、血管性水腫、失眠、肢體疼痛；急性周邊面癱則為罕見不良反應。

因此若有發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種；為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

另，COVID-19公費疫苗預約平台增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)民眾」於9月3日10時至9月4日18時預約，施打時程預定9月9日至9月12日，呼籲符合資格民眾進行預約，並視疫苗供應期程調整接種場次。

另外衛生局也呼籲市民朋友防治COVID-19之餘，也不要遺忘登革熱的防治，而避免病媒蚊的產生，最有效的辦法就是定期檢查、清除家庭周遭的孳生容器，衛生局也會派員加強稽查，希望民眾多加配合登革熱的防治工作。

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