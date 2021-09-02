台南率先推出12-17歲疫苗接種說明及同意書　黃偉哲：資訊充分揭露讓家長安心

▲台南市長黃偉哲指出，教育局針對12-17歲學童接種作業預做準備，並率先推出了BNT疫苗接種說明與意願書樣本，資訊充分揭露讓家長安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心宣布BNT已經抵達台灣，目前正在進行封緘程序，預計9月中開始可進行接種程序，台南市長黃偉哲與教育局針對12-17歲學童接種作業預做準備，並率先推出了BNT疫苗接種說明與意願書樣本。

台南市政府同時規劃在近期校務會議及班親會等場合向學校、學生與家長說明詳細接種流程，讓家長對於孩子接種BNT疫苗相關資訊能有充分了解的情形下，再替孩子填寫接種意願書時。

黃偉哲強調，12-17歲孩童還屬於未成年人，需交由家長代為填寫意願書，因此同步讓老師、家長、孩童了解疫苗施打相關就非常重要。教育局已規劃將接種相關資訊彙整，透過校務會議對學校老師做宣達，並透過班親會向學生、家長進行說明。

學生、家長拿到意願書後，也需要先詳閱需知內容，家長繳回同意書後，由學校協助進行造冊，再將造冊名單提供給衛生單位或指定醫療院所，按照中央規定期程進行施打。近期衛福部與教育部會針對學童接種流程有詳細說明，市府也將依照中央規劃辦理。

黃偉哲也再次感謝鴻海企業、台積電、慈濟基金會各自購買500萬劑BNT疫苗捐贈給台灣民眾施打，不僅充實台灣疫苗量能，也協助提升台灣疫苗覆蓋率。

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