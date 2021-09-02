政治不要干預防疫　廖婉汝：別讓23～40歲青壯者成疫苗孤兒

▲立委廖婉汝：不要讓「23～40歲人成為疫苗孤兒」 。（圖／立委廖婉汝提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣籍立法委員廖婉汝(2)日替23～40歲青壯年朋友發聲，籲請政府不要讓他們成為國家級疫苗邊緣人、疫苖孤兒。

廖婉汝表示，最近和年青人聊天，講到疫苗，「他們望疫苗興歎一致認定～我們是疫苗孤兒」。

廖委員說，BNT今(2)日終於要抵達台灣，AZ也到了。指揮官陳時中再次強調會把疫苗施打年齡往下延伸，當青壯年認為終於能施打到疫苗時，指揮中心卻突然更改方向：扣除12-22歲學生、青年後，剩下的疫苗將從第1至10類往下接種。過去已經不斷膨脹、被人民詬病的第2類，現在又能優先施打BNT，一直打不到疫苗的青壯年卻成了國家級疫苗邊緣人！

她說，學生與青年是未來棟樑，大家都認同他們優先施打較適合與安全的疫苗來增加保護力。但是第2類官員呢！過去不管是莫德納還是AZ都優先施打，也被質疑不斷膨脹，網路媒體調查也有57％網友反對第2類優先施打BNT，現在指揮中心還是堅持照排序施打，難道官員的命真的比百姓重要？政府不是強調覆蓋率嗎？怎麼23-40歲的還是要等待呢？

現在疫苗不斷變種，23到40歲的青壯年是台灣社會主要的生產力，卻怎麼都等不到疫苗保護力施打，難道要等到冬至、過年，還是選舉時才能輪到？

她呼籲，指揮中心不斷強調防疫是主要考量，那就不該政治干預防疫，讓第2類數量一直變胖，也該讓社會主要生產力的靑壯年提早得到疫苗保護力！「不要讓他們成為疫苗孤兒」。

►Her今天推出「極簡風小家電」