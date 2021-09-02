快訊／驗屍出爐！少校打AZ「5天後健走猝死」　妻求檢視急救過程

▲空軍補給聯隊補給中隊副隊長打完AZ疫苗後5日死亡，遺孀步入辦公室 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

空軍第一戰術戰鬥機聯隊補給中隊副隊長陳英華，8月31日體能測驗時突然倒地，緊急送醫無呼吸心跳，搶救19小時後仍不治。2日上午檢察官前往高雄國軍總醫院進行相驗，陳英華的妻子到場，由軍方人員陪同進入醫院附設的殯葬管理辦公室，檢方經過一個多小時的相驗，開出死亡證明、不進行複驗，但家屬提出要求，希望再觀看最初的急救過程。

2日中午12點檢察官來到802國軍總醫院，而陳英華少校的妻子來到現場陪同相驗，經過1個多小時的過程，據了解檢察官已經開立死亡證明，表示不再進行複驗，而且家屬在相驗過程當中並沒有針對疫苗提出質疑，反而是要求觀看最初的急救過程，不排除是質疑當初急救過程可能有疏失。

▲空軍補給聯隊補給中隊副隊長打完AZ疫苗後5日死亡，檢察官進行相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

1日衛生局指出，40歲空軍中隊副隊長曾在8月25日於台南部隊駐地接種AZ疫苗，當時沒有不適反應。31日進行5000公尺健走體能測驗時，下午4點多昏倒，緊急送醫無呼吸心跳，經國軍岡山醫院急救恢復呼吸心跳，後轉送國軍高雄總醫院，9月1日上午11時44分宣告不治。

衛生局表示，死亡診斷為到院前無生命徵象、急性冠心症併心因性休克，衛生局正協助醫院通報以及家屬進行後續相關救濟程序。