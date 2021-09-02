　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／驗屍出爐！少校打AZ「5天後健走猝死」　妻求檢視急救過程

▲空軍補給聯隊補給中隊副隊長打完AZ疫苗後5日死亡，檢察官進行相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲空軍補給聯隊補給中隊副隊長打完AZ疫苗後5日死亡，遺孀步入辦公室 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

空軍第一戰術戰鬥機聯隊補給中隊副隊長陳英華，8月31日體能測驗時突然倒地，緊急送醫無呼吸心跳，搶救19小時後仍不治。2日上午檢察官前往高雄國軍總醫院進行相驗，陳英華的妻子到場，由軍方人員陪同進入醫院附設的殯葬管理辦公室，檢方經過一個多小時的相驗，開出死亡證明、不進行複驗，但家屬提出要求，希望再觀看最初的急救過程。

2日中午12點檢察官來到802國軍總醫院，而陳英華少校的妻子來到現場陪同相驗，經過1個多小時的過程，據了解檢察官已經開立死亡證明，表示不再進行複驗，而且家屬在相驗過程當中並沒有針對疫苗提出質疑，反而是要求觀看最初的急救過程，不排除是質疑當初急救過程可能有疏失。

▲空軍補給聯隊補給中隊副隊長打完AZ疫苗後5日死亡，檢察官進行相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲空軍補給聯隊補給中隊副隊長打完AZ疫苗後5日死亡，檢察官進行相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

1日衛生局指出，40歲空軍中隊副隊長曾在8月25日於台南部隊駐地接種AZ疫苗，當時沒有不適反應。31日進行5000公尺健走體能測驗時，下午4點多昏倒，緊急送醫無呼吸心跳，經國軍岡山醫院急救恢復呼吸心跳，後轉送國軍高雄總醫院，9月1日上午11時44分宣告不治。

衛生局表示，死亡診斷為到院前無生命徵象、急性冠心症併心因性休克，衛生局正協助醫院通報以及家屬進行後續相關救濟程序。

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
快訊／國道1號驚見女屍　遺體高掛空中
快訊／謝和弦罵吳宗憲「臭卒仔」　嘴秋代價出爐
金鐘獎入圍完整名單！　《婆婆》許傑輝、鐘欣凌入圍男女主角
首例！　男打「3劑疫苗」仍確診
陳時中喊話郭台銘：第二批BNT抵台一起去接機
「復必泰」布條出艙前遭撤除　陳時中：與台積電討論後要求移除
今增1死「6月過世」未通報　陳時中：請北市督導醫院申報
金鐘56不斷更新／吳宗憲、KID、小鬼入圍益智主持人獎
今增1例本土！北市30多歲男「其他原因就醫」採檢確診
快訊／今日新增1本土、4境外　另增1死
LIVE／BNT到貨拚2周後開打　陳時中最新說明
快訊／台彩改口大轉彎！　更正27億得主是「自選非電選」
快訊／驗屍出爐！少校打AZ「5天後猝死」　妻求檢視急救過程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

把110當「趕人專線」　房東17次檢舉房客開賭場吃官司

男友麻吉求背叛　睡美人收Line照崩潰！她身體只是炫耀的玩具

快訊／謝和弦直播罵吳宗憲「臭卒仔」　嘴秋代價判拘20天

國1大雅段跨越橋驚見女屍！遺體高掛空中　晨運民眾一見嚇壞

新莊警台中辦案...違規左轉遭撞影像曝！騎士顱內出血手腳骨折

恐怖網友逼「3選1」！她無奈幫「打XX」...再掏2千元才脫身

誰搶我麥克風！旗袍晚會主持人「潘瑋柏上身」猛敲　他濺血驚醒

疫情衝擊撐不住！星聚點告房東求「431萬租金」打三折　結果出爐

開太快過彎失控！台中小客車KO路燈卡分隔島　駕駛胸痛送醫

去年送走丈夫今年痛失2子　善款湧入千萬！雲林女師致謝：已足夠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

媽媽突然變睡美人倒路邊不醒　9歲兒超淡定邊照顧邊Call求援

把110當「趕人專線」　房東17次檢舉房客開賭場吃官司

男友麻吉求背叛　睡美人收Line照崩潰！她身體只是炫耀的玩具

快訊／謝和弦直播罵吳宗憲「臭卒仔」　嘴秋代價判拘20天

國1大雅段跨越橋驚見女屍！遺體高掛空中　晨運民眾一見嚇壞

新莊警台中辦案...違規左轉遭撞影像曝！騎士顱內出血手腳骨折

恐怖網友逼「3選1」！她無奈幫「打XX」...再掏2千元才脫身

誰搶我麥克風！旗袍晚會主持人「潘瑋柏上身」猛敲　他濺血驚醒

疫情衝擊撐不住！星聚點告房東求「431萬租金」打三折　結果出爐

開太快過彎失控！台中小客車KO路燈卡分隔島　駕駛胸痛送醫

去年送走丈夫今年痛失2子　善款湧入千萬！雲林女師致謝：已足夠

優惠只有3天！2人同行第2人半價　「銅盤」吃到飽9／2重啟內用　

把110當「趕人專線」　房東17次檢舉房客開賭場吃官司

移除「復必泰布條」疑違反海關條例　陳時中：那是約定裡本來就沒有的

男友麻吉求背叛　睡美人收Line照崩潰！她身體只是炫耀的玩具

第二批BNT疫苗「90多萬劑」傳下周三到貨　陳時中：時間很接近

恩比德：喜歡和西蒙斯一起打球　難忘2年前被費城球迷噓

快訊／謝和弦直播罵吳宗憲「臭卒仔」　嘴秋代價判拘20天

柯文哲稱疫情幾乎消滅！擬取消醫院免費PCR　網驚喊：別立旗

國1大雅段跨越橋驚見女屍！遺體高掛空中　晨運民眾一見嚇壞

企業造福安平地方　捐贈救護車1輛助救人

奴才出門爽玩4天忘記跟主子說　貓咪表情超委屈...眼眶泛淚討拍

社會熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

技工月薪4萬擁賓士藏900萬　貪官鍊金術曝光

男大戰小女友101次　流產完仍照做

外送員催單嗆「混哪裡」！店員拿武器應戰

辣妹裸體直播逛墾丁大街！吸3萬粉繳費看SM　

媽媽突然睡著躺街頭！9歲兒：又變睡美人了

即／二高竹林段聯結車自撞卡邊坡　尖峰時段+回堵7公里

即／少校打AZ5天後猝死　妻求檢視急救過程

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

高端猝死家屬求驗螢光反應　法醫打槍！檢方道歉了

更多熱門

相關新聞

大學生乖乖上課吧！北市祭「課堂實聯制」防疫難翹課

大學生乖乖上課吧！北市祭「課堂實聯制」防疫難翹課

繼高中職以下學校開學後，緊接著大學也將在9月中旬陸續開學。由於大學課程流動性高、無固定教室，因此需要特別規畫防疫指引。對此，北市副市長蔡炳坤說，北市府將祭出每堂課都採「實聯制」的方式，確保有疫調需求時的後續追蹤；也因為課堂都要實聯制，大學生「慣性翹課」的文化有機會大大改善。

接種2劑疫苗「恐怖後遺症」風險驟降50%

接種2劑疫苗「恐怖後遺症」風險驟降50%

新冠肺炎疫苗分配與順序

新冠肺炎疫苗分配與順序

高端猝死家屬求驗螢光反應　法醫打槍！檢方道歉了

高端猝死家屬求驗螢光反應　法醫打槍！檢方道歉了

莫德納打第3劑　對Delta抗體增42.3倍

莫德納打第3劑　對Delta抗體增42.3倍

關鍵字：

高雄空軍少校跑步疫苗AZ體測猝死相驗勘驗

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

威力彩27億得主包牌第2區　網揪1細節不對勁

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

7億愛馬仕網美嫁富商：4年才知沒名分！

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面