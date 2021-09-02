嘉義縣首波稽查廚餘養豬禁令　開罰9場45萬元

▲▼ 嘉義縣首波稽查廚餘養豬禁令開罰9場45萬元 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為避免廚餘成為非洲豬瘟防疫破口，農委會公告9月起暫停廚餘養豬1個月，嘉義縣9月1日禁令上路即邀集防疫、農政、環保、警察與政風單位啟動聯合稽查。首日逐場清查轄內23場疑似廚餘豬場，經查有2小型養豬場使用魚肉等動物性廚餘，部分豬場使用零食等非肉類廚餘餵養豬隻，其中7場為飼養豬隻規模已達20隻未依法申辦畜牧場登記，違反違反動物傳染病防治條例、飼料管理法與畜牧法等規定，將開罰9場金額45萬元。



8月22日國內首次發現越南輸入生豬肉檢出非洲豬瘟病毒，縣長翁章梁23日起即指示召開多場非洲豬瘟緊急應變中心工作會議，由市場端、牧場端與廚餘端全面執行稽查與啟動防疫作為，截至9月1日止，市場端完成FDA提供名單、警政署交辦清查處所與異國食品販售處共269處稽查，其中火腿、香腸、肉包、肉條等共8件疑似肉品，經家畜所送驗結果為非洲豬瘟病毒陰性。



牧場端部分，已完成全縣271養豬場疫情訪視，目前豬隻健康狀況良好，同時建立野外棄死豬隻標準作業流程，針對棄置死豬採檢及後續處理都能迅速有效完成。



民眾最關注的廚餘端部分，除加強7場合法列管廚餘場稽查外，已盤點疑似廚餘養豬場共23場，9月1日公告生效前已完成逐場疫情訪視與宣導。



為阻斷病毒藉由廚餘管道感染豬隻，環保局已清除電信桿與路邊廚餘桶共12處，並配合農委會8月30日至9月30日廚餘停止進入養豬場，以及9月1日至30日養豬場全面停止使用廚餘之公告加強稽查。

嘉縣府啟動聯合稽查，共查獲9場違規，後續將分別依動物傳染病防治條例、飼料管理法、畜牧法與廢棄物清理法等規定開罰45萬元。

SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺1230元起，還不快囤貨