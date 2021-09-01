廚餘養豬全台第三多！新竹縣堵豬瘟代價：每日增加20公噸廚餘



▲為防堵非洲豬瘟，農委會日前宣布，從9月1日起全台養豬業者暫停使用廚餘餵豬。（資料照／農委會提供）



記者陳凱力／新竹報導

為防範非洲豬瘟入侵，中央災害應變中心宣布9/1起，全台養豬場禁止使用廚餘一個月，今(1日)執行首日，行政院農業委員會主委陳吉仲在新竹縣政府農業處長范萬釗陪同下視察新竹縣新埔鎮一處養豬場，關心養豬戶是否落實廚餘禁令，確實改用飼料餵養，並了解新竹縣防範非洲豬瘟的應對策略。

陳吉仲說，一踏進養豬場內發現畜牧場乾淨、整潔，更重要的是，養豬戶已確實改成植物性的飼料養殖，整體依農委會規定辦理，同時，他也請養豬戶不用擔心原先跟畜牧業者、餐廳有簽訂廚餘合約的問題，因防疫上的要求，養豬戶不會因違約而遭處罰，農委會將協助補貼養豬戶將廚餘運送到環保署指定處理地點的運費，以今天視察的范先生這場為例，1個月可補償2萬5千元。

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▲新竹縣為廚餘餵豬的第三大縣市，農委會主委今日前往視察。（圖／記者陳凱力翻攝）



范萬釗表示，新竹縣共271場養豬場、約6萬頭豬，但因客家族群居多及養豬換肉率關係，加上大家習慣吃黑豬，所以新竹縣用廚餘養豬的戶數是全台排名第三，比例算相當高，所以很怕在這產生破口，但縣府農業處、家畜所及環保局等單位一定會聯手全力防堵非洲豬瘟。

范萬釗提到，昨日新竹縣長楊文科也針對廚餘召集業處、環保局、家畜所等相關單位研擬策略，其中環保局也傷透腦筋，因廚餘容納量有限，加上今天各學校開學等同國中小營養午餐開始，相對廚餘量一天將增加20噸以上，團隊會持續研擬如何共度這波難關。

另，對於原取得環保局廚餘再利用檢核資格需禁用廚餘一個月之廚餘養豬場，行政院農業委員會提出補助措施：飼料差額補貼500元/頭，配合廚餘轉 型飼料補助為 2500元/頭，可請養豬業者向當地鄉鎮市公所提出申請，由各縣市政府審核。

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