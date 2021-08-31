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明起非洲豬瘟禁令上路！　每天「超過千公噸養豬廚餘」流向曝

▲廚餘回收因清潔隊沒有每天清運，家戶對回收、貯存有負擔，所以廚餘回收意願不高。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廚餘回收因清潔隊沒有每天清運，家戶對回收、貯存有負擔，所以廚餘回收意願不高。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者許展溢／台北報導

為防堵非洲豬瘟病毒藉由廚餘進入養豬場，自8月30日起停止廚餘進入養豬場，並自9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，違者最高可罰300萬元，只是每天都有上千公噸的廚餘該怎麼處理？環保署坦言政策有點臨時，但還是有辦法。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天展開全國養豬場查核，截至目前有5890場，未查獲違法使用廚餘案件，環保署已移除各縣市放於公開位置的廚餘桶計共858桶。根據環保署提供數字顯示，每天要送到養豬場的廚餘全台高達1263公噸，其中，家戶566公噸，餐廳、大賣場和事業等部分697公噸。

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▲外縣市廚餘9月禁入屏東縣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻。（圖／記者陳崑福、楊漢聲翻攝）

▲台東持續推動禁用廚餘養豬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保署昨天發新聞稿提到，廚餘收集方式，由各縣市因地制宜調整，餐廳、機關、學校、旅館、社區大樓等單位請將廚餘交給原委託之廚餘養豬場或廚餘清運業者，清運至環保單位指定之地點，免費提供處理廚餘。如有養豬場不再協助清運，則可聯繫縣市指定窗口，由清潔隊協助清運或委託合法清除業者清運，環保機關將全體總動員全力協助廚餘清運及去化。

環境督察總隊技監林左祥受訪說，政策很臨時，雖本來就有相關設施，但原本處理的都以「生廚餘」為主，現在「熟廚餘」要進去，兩者成分很不同，如熟廚餘有油質、肉類，進到快速發酵的設施，需要時間慢慢的適應，才能讓菌分解，因此在這種情況就要先啟動應變措施，第一可以先到掩埋場做簡易堆肥，若掩埋場容納不下，第二會以脫水（瀝乾後）送到焚化爐焚燒。

▲▼環保機關稽查廚餘養豬場。（圖／環保署提供）

▲環保機關稽查廚餘養豬場。（圖／環保署提供）

至於臨時的政策是否需要額外多支出相關預算？林左祥表示「很難估」，每一場操作維護經費都不太一樣。環保署進一步說說明，為因應非洲豬瘟，已提早因應投入經費補助各地方政府強化及優化相關環保處理設施，本次短期暫停使用廚餘養豬期間，在不擾動原有清除、處理體系原則之下，從8月27日起每日密集邀集地方政府召開會議，研商因地制宜的緊急去化方式，已調動調整垃圾掩埋場、垃圾焚化廠及廚餘高效處理廠等相關設施緊急投入協助處理廚餘。

環保署指出，掩埋場作業空間寬廣，將同步與木屑拌合進行自然發酵，焚化廠以熱處理方式，可高溫滅菌，廚餘高效處理，以高溫及快速發酵方式成為有機肥料，以上設施均有有完善的污染防制設備。

環保署最後呼籲，事業負責人或相關人員千萬不可有任意棄置廚餘之行為，如經查獲任意棄置致污染環境，將依廢棄物清理法第46條規定裁罰，可處1年以上5年以下徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。希望全民共體時艱，配合惜食減量、剩食打包，廚餘瀝乾、分類再排出，在此疫情期間，若有可疑肉品請丟垃圾車，勿放入廚餘桶，交由清潔隊妥善處理。

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