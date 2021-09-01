政大外赫見「功夫熊貓」！送餐員踩「高腳獨輪車」超驚險

記者張君豪／台北報導

臉書「路上觀察學院」日前發表一則貼文，影片中一名熊貓外送員居然藝高人膽大使用高腳獨輪單車送餐，引發網友討論；影片中該外送員揹著外送背包逆向騎車，一路搖晃險象環生；不少網友笑稱「豆花都變成豆漿了」，引發網友惡搞蓋樓造句：「定時變炒飯了」、「壽司變飯糰了」。轄區文山一警分局認為，該外送員操駕獨輪車送餐行為當危險 強調會依法開罰。

▲一名熊貓外送員騎乘獨輪單車出沒在政治大學旁被網友拍下、警方表示這類危險駕駛行為可能觸法將依法開罰。（圖／翻攝臉書「路上觀察學院」）

▲一名熊貓外送員騎乘獨輪單車出沒在政治大學旁被網友拍下、警方表示這類危險駕駛行為可能觸法將依法開罰。（圖／翻攝臉書「路上觀察學院」）

警方指出，因為疫情影響不少民眾投入兼職送餐員行列，送餐方式也五花八門，除了機車外送外，也常見有送餐員騎腳踏車、步行， 甚至傳出身障送餐員上路打工等現象。

轄區文山一分局回應：警方與北市交通大隊研議討論後，認為該獨輪腳踏車缺乏鈴號、反光裝置等安全措施，行駛道路明顯違反道路交通管理處罰條例第72條規定，可處車輛所有人新臺幣180元罰緩，警方可責令改正。

警方指出，駕馭獨輪腳踏車輛有相當難度且難以操控，這類交通工具於道路上行駛，遇突發狀況駕駛人難以應變，且易發生事故，建議民眾儘量別在一般道路行駛，以免觸法及發生危險。

【相關新聞】



►父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」 自摔慘亡畫面曝



►空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒 督察長帶回輔導

►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解