防堵非洲豬瘟廚餘專車專載　嘉縣「免處理費」協助廚餘善後

▲▼嘉義縣配合中央暫禁廚餘養豬，收受的廚餘以「專車專載」送到鹿草垃圾焚化廠。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



防堵非洲豬瘟，中央災害應變中心指示8月30日起廚餘禁止進入養豬場，9月1日起全面禁止使用廚餘養豬，嘉義縣同步啟動因應配套措施，確保縣內廚餘去化無虞。

為因應廚餘因暫時禁止養豬衍生後續去化問題，嘉義縣環保局因應措施包括宣導民眾惜食及剩食打包不浪費，將廚餘水分瀝乾後再送後端處理，減輕後端處理壓力；針對餐廳、機關學校等可維持原來委託廚餘清運方式，廚餘清運業者(含合法廚餘養豬場)也可維持原清運方式，將收受的廚餘以「專車專載」送到鹿草垃圾焚化廠，環保局將「免處理費」協助廚餘產出來源。



環保局並完成縣內廚餘養豬場查核作業外，8月30日將邀集轄內廚餘養豬業者及乙級清業者說明廚餘後續處理機制，免除業者、清除業的恐慌及疑慮。



環保局呼籲民眾、餐廳、機關學校配合將廚餘水分瀝乾、分類，落實惜食減量剩食打包；非常時期切勿把來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，應直接打包好丟入垃圾車，交由清潔隊妥善處理，希望政府、業者與民眾一起努力，守住全台養豬場的最後一道防線。

民眾或相關業者如有疑義可撥打05-3620818或24小時服務專線05-3620808洽詢。

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