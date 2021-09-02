　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當「3日情人」給2萬5　渣男騙13歲少女4次上摩鐵一毛未給

▲桃園市戴姓男子於2018年間與13歲少女透過交友軟體認識，竟以「三日情人」陪酒聊天給2萬5千元誘騙少女前後四次上摩鐵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市戴姓男子於2018年間與13歲少女透過交友軟體認識，竟以「三日情人」陪酒聊天給2萬5千元誘騙少女前後四次上摩鐵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市戴姓男子於2018年間透過交友網站認識年僅13歲少女，戴以「三日情人」為由誘騙少女只要陪聊天、喝酒就給2萬5千元，少女急需用錢願意配合，戴四度帶少女上摩鐵發生性交易，一度還說要以每月5萬元包養少女，但少女卻沒拿到半毛錢，因少女逃家被警方查獲，揭露戴男惡行。地院查出，戴男聲稱會支付少女費用，但實際根本毫無積蓄，法官審結依4個妨害性自主罪判處戴男4年6月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，戴姓男子於2018年間某日，透過交友軟體認識年僅13歲少女，童年11月戴男提議「三日情人」交易，只要陪聊天、喝酒等服務3次，每次約2、3個小時，即可獲2萬5千元，少女因急需與朋友出遊，見獲利頗豐欣然同意，少女遂與戴男出遊，戴謊稱服務內容還包括性交，少女因此與戴上摩鐵，期間還被要求口交、性交得逞。

戴男後來食髓知味，連續與少女以相同的「三日情人」交易又發生3次性行為，第四次誆稱如果給他包養，會連同之前承諾給2萬5千元，改為每月給她5萬元，但實際上少女始終未拿到半毛錢，後來因少女逃家被家人通報失蹤，警方尋獲少女後才驚覺期間與網友從事性交易，戴男惡行才遭揭露。

桃園地院審理時，戴男辯稱以為少女已年滿18歲，否認使用詐術欺騙對方上摩鐵發生性為，自己確實隨時可持金融卡提前，但後來與少女相約都未碰上面等語；戴之辯護人也說，少女與戴見面時是穿便服並非制服，據其自述身高與體重，可知其發育良好，客觀上無從得知還未滿14歲，後來是雙方性交易時間沒約成，造成對方誤會。

少女則指證，戴提及「三日情人，2萬5000元」事情引起她興趣，之後到摩鐵發生性關係，本來以為做完第3次後戴男會付錢，戴之後改口說以每月包養5萬元，但戴後來開始推託，藉故不給錢，自己則忙於與友人出遊，也沒追討。

地院法官查出，戴男當年平均月收入低於2萬5千元，帳戶內無任何存款，每月薪資轉入帳戶不超過15天就提領一空，難認生活有結餘，更難認有餘力撥出2萬5千元做「三日情人」交易。

法官審酌，戴男明知少女尚未發育完全、智慮淺薄、易受物質誘惑而誤信其說詞，與少女為有對價之性交行為合計4次，影響少女身心人格，審結依4個對於未滿14歲之女子為性交，分別判處3年4月有期徒刑，應執行4年6月，本案還可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►桃園市20處路口科技執法1日上路　已抓207件闖紅燈

►男友麻吉求背叛　睡美人收Line照崩潰！她身體只是炫耀的玩具

►高端猝死第3例家屬求驗螢光反應　法醫打槍：沒意義！檢方道歉了

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
知名餐廳無預警歇業！　有買餐券快退款
打高端後猝逝　陸之駿訃聞：捍衛台灣價值的任性男子
南非女確診康復返台奔父喪！3採陰竟轉陽　Ct值21
台彩更正27億買法合理？　投注站老闆說話了
2種人打BNT易過敏　莊人祥提醒「3症狀」立即就醫
變種病毒Mu台灣已驗出1例！　對疫苗有特別抵抗效果
警攻堅色情SM直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光
混打沒意義！澳專家直言：AZ保護力比BNT久　血栓真正風險曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3萬老司機掏錢上車！22歲辣妹直播淫亂趴「加贈粉絲祭」撈200萬

清除費最高39億！後壁農地掩埋廢爐碴案　害部分土地寸草不生

接種高端後猝逝！作家陸之駿子女悼：捍衛台灣價值的任性男子

驚心動魄2小時！老婦留「去看瀑布」失聯　警消兵分多路找到了

當「3日情人」給2萬5　渣男騙13歲少女4次上摩鐵一毛未給

搭小黃70公里提領詐騙款　7嫌娃娃機店被逮！搜出贓款2萬

公務員尋愛被嫌養不起家　回傳「裂嘴女」照罵沒家教挨告

四海幫操盤跨境運毒　軸承零件藏2.7公斤K毒！市價逾500萬

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

快訊／高雄瑜珈補習班竄火冒黑煙！受困人員不明　雲梯車搶救中

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

開學啦！家長們嗨翻終於解脫了　媽媽爽送小孩回學校：我自由啦

開學日校門口前死亡車禍直擊！廂型車撞小黃...79歲女駕駛不治

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

不捨爸媽辛苦！兒常跑工地幫忙 喜歡畫圖禮物被驚喜升級感動哭

3萬老司機掏錢上車！22歲辣妹直播淫亂趴「加贈粉絲祭」撈200萬

清除費最高39億！後壁農地掩埋廢爐碴案　害部分土地寸草不生

接種高端後猝逝！作家陸之駿子女悼：捍衛台灣價值的任性男子

驚心動魄2小時！老婦留「去看瀑布」失聯　警消兵分多路找到了

當「3日情人」給2萬5　渣男騙13歲少女4次上摩鐵一毛未給

搭小黃70公里提領詐騙款　7嫌娃娃機店被逮！搜出贓款2萬

公務員尋愛被嫌養不起家　回傳「裂嘴女」照罵沒家教挨告

四海幫操盤跨境運毒　軸承零件藏2.7公斤K毒！市價逾500萬

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

快訊／高雄瑜珈補習班竄火冒黑煙！受困人員不明　雲梯車搶救中

遭搭檔女星痛哭控「霸凌3罪狀」！　季芹暴怒請辭節目：我就受不了

「黑澀會美眉」第一個演員　小薰「背債2千萬」闖金鐘最感謝他

上街「見狗就熊抱」！英國奶汪散步狂建立連結　溫馨照萌翻網　

政治不要干預防疫　廖婉汝：別讓23～40歲青壯者成疫苗孤兒

陸開學發「習近平思想讀本」　小學就教「解決台灣問題」

狼父性侵殺害20月大女嬰　還傳訊給丈母娘「想壞壞」！恐化學閹割

深田恭子戰勝病魔回歸！　停工3個月火辣低胸禮服報平安

南韓狼父性侵虐死20月大女兒　若判刑面臨執行化學閹割

3萬老司機掏錢上車！22歲辣妹直播淫亂趴「加贈粉絲祭」撈200萬

退租打掃「2隻黑貓亂竄」　房客淡定：不需要了！房東求助怎麼抓貓

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

社會熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

女兒輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝

國1大雅段跨越橋女屍高掛空中　晨運民眾嚇壞

技工月薪4萬擁賓士藏900萬　貪官鍊金術曝光

辣妹裸體直播逛墾丁大街！吸3萬粉繳費看SM　

男大戰小女友101次　流產完仍照做

外送員催單嗆「混哪裡」！店員拿武器應戰

媽媽突然睡著躺街頭！9歲兒：又變睡美人了

即／二高竹林段聯結車自撞卡邊坡　尖峰時段+回堵7公里

即／少校打AZ5天後猝死　妻求檢視急救過程

高端猝死家屬求驗螢光反應　法醫打槍！檢方道歉了

更多熱門

相關新聞

辣妹大露雪乳套弄！被逮喊：男客很帥才幫打

辣妹大露雪乳套弄！被逮喊：男客很帥才幫打

桃園一名曾姓男子經營舒壓館，雇用阮姓越南籍女子替客人進行半套性交易服務，警方知悉後，2020年9月底喬裝成男客前往舒壓館消費，見時機成熟，在阮女「上下套弄」時，通知在外支援的警力臨檢，順利破獲整起事件。桃園地院審理後，依意圖使女子與他人猥褻行為，而容留以營利罪，將曾男判刑5月，得易科罰金15萬，可上訴。

美豔雞頭媒介出國伴遊　台女赴美加17天賺25萬

美豔雞頭媒介出國伴遊　台女赴美加17天賺25萬

巨乳妹秀「尖V臉+超深事業線」攬客　本尊曝光

巨乳妹秀「尖V臉+超深事業線」攬客　本尊曝光

15歲女「懷孕了」　慘被男友砸爛臉狂捅十多刀亡

15歲女「懷孕了」　慘被男友砸爛臉狂捅十多刀亡

在公車站被搭訕…少女跟男回家「3晚睡2次」急壞媽！

在公車站被搭訕…少女跟男回家「3晚睡2次」急壞媽！

關鍵字：

噁男少女3日情人性交易

讀者迴響

熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

LINE新版本9/9上線　四年以上老手機恐不支援

鼻塞1個月！他一張嘴「飄腐爛味」　醫嘆：第三期了

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更猛大雷雨全台灌入夜　恐達豪雨

百萬網紅慘遭勒斃陳屍家中　享年33歲

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

《刻在》到底有沒有抄？《Reality》原唱聽完跨國回應

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

7億愛馬仕網美嫁富商：4年才知沒名分！

新冠變種病毒有解！找到超強單株抗體

台彩改口大轉彎！　更正27億威力彩得主是「自選非電選」

宜蘭妹被盧進摩鐵！嬌羞「我有男友」告性侵

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

桃園巡邏車違停！退休警提醒遭學弟嗆聲

更多

最夯影音

更多
重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠
警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

周杰倫新歌遭疑抄襲韓團INFINITE　親自解釋「早就用過了」：哥走很前面

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

東奧英雄都來了♥楊勇緯日文謝粉絲　王冠閎掀衣秀腹肌「很久沒給大家看了」

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

2車包膜「公道價8萬1」驗收崩潰　愛車掉漆、尾翼鎖壞車牌還掉下來

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面