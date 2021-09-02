當「3日情人」給2萬5　渣男騙13歲少女4次上摩鐵一毛未給

▲桃園市戴姓男子於2018年間與13歲少女透過交友軟體認識，竟以「三日情人」陪酒聊天給2萬5千元誘騙少女前後四次上摩鐵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市戴姓男子於2018年間透過交友網站認識年僅13歲少女，戴以「三日情人」為由誘騙少女只要陪聊天、喝酒就給2萬5千元，少女急需用錢願意配合，戴四度帶少女上摩鐵發生性交易，一度還說要以每月5萬元包養少女，但少女卻沒拿到半毛錢，因少女逃家被警方查獲，揭露戴男惡行。地院查出，戴男聲稱會支付少女費用，但實際根本毫無積蓄，法官審結依4個妨害性自主罪判處戴男4年6月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，戴姓男子於2018年間某日，透過交友軟體認識年僅13歲少女，童年11月戴男提議「三日情人」交易，只要陪聊天、喝酒等服務3次，每次約2、3個小時，即可獲2萬5千元，少女因急需與朋友出遊，見獲利頗豐欣然同意，少女遂與戴男出遊，戴謊稱服務內容還包括性交，少女因此與戴上摩鐵，期間還被要求口交、性交得逞。

戴男後來食髓知味，連續與少女以相同的「三日情人」交易又發生3次性行為，第四次誆稱如果給他包養，會連同之前承諾給2萬5千元，改為每月給她5萬元，但實際上少女始終未拿到半毛錢，後來因少女逃家被家人通報失蹤，警方尋獲少女後才驚覺期間與網友從事性交易，戴男惡行才遭揭露。

桃園地院審理時，戴男辯稱以為少女已年滿18歲，否認使用詐術欺騙對方上摩鐵發生性為，自己確實隨時可持金融卡提前，但後來與少女相約都未碰上面等語；戴之辯護人也說，少女與戴見面時是穿便服並非制服，據其自述身高與體重，可知其發育良好，客觀上無從得知還未滿14歲，後來是雙方性交易時間沒約成，造成對方誤會。

少女則指證，戴提及「三日情人，2萬5000元」事情引起她興趣，之後到摩鐵發生性關係，本來以為做完第3次後戴男會付錢，戴之後改口說以每月包養5萬元，但戴後來開始推託，藉故不給錢，自己則忙於與友人出遊，也沒追討。

地院法官查出，戴男當年平均月收入低於2萬5千元，帳戶內無任何存款，每月薪資轉入帳戶不超過15天就提領一空，難認生活有結餘，更難認有餘力撥出2萬5千元做「三日情人」交易。

法官審酌，戴男明知少女尚未發育完全、智慮淺薄、易受物質誘惑而誤信其說詞，與少女為有對價之性交行為合計4次，影響少女身心人格，審結依4個對於未滿14歲之女子為性交，分別判處3年4月有期徒刑，應執行4年6月，本案還可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►桃園市20處路口科技執法1日上路 已抓207件闖紅燈

►男友麻吉求背叛 睡美人收Line照崩潰！她身體只是炫耀的玩具

►高端猝死第3例家屬求驗螢光反應 法醫打槍：沒意義！檢方道歉了