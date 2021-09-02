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男友麻吉求背叛　睡美人收Line照崩潰！她身體只是炫耀的玩具

▲桃園市謝姓男子去年2月間與未滿18歲女友交往，期間南下台中摩鐵發生親密關係，趁其裸睡時偷拍私密照還傳給好友炫耀。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市謝男去年2月與17歲女友交往，南下台中摩鐵發生關係，趁其裸睡時偷拍私密照還傳給好友炫耀。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子去年2月間與17歲女友交往，後邀約南下台中遊玩，在摩鐵住宿時發生親密關係，事後趁女友裸睡之際，掀開被單偷拍胸部與下體等私密處，謝男事後傳給卓姓男子炫耀，卓男也認識少女，持裸照向少女求歡遭拒，少女才驚覺自己遭謝偷拍，2人因而撕破臉，少女報警提告；桃園地院審結依竊錄非公開之活動、身體隱私部位罪判處謝男4月有期徒刑，得易科罰金，另卓男涉嫌恐嚇罪則獲不起訴處分。

桃檢調查，21歲的謝姓男子生性就愛炫耀，去年2月至5月期間與17歲少女交往，交往期間某日南下台中與少女住宿摩鐵，發生親密關係後，少女因疲累裸睡，謝男竟趁機翻開棉被，持手機偷拍其胸部與下體等私密處共計5張照片，除留做自己觀賞外，甚至還傳給好友卓姓男子炫耀一番。

未料，卓男私下也認識少女，去年7月23日透過Line找少女聊天，還傳送私密照給少女，要求其與他上床，少女當場婉拒，但看到照片當場愣住，經詢問謝男後才知被偷拍，當場撕破臉並報警提告，檢方複訊後將謝男依妨害秘密罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，謝男坦承犯行不諱，檢警根據警方提供隻謝男與卓男對話等證據佐證，法官審酌謝男僅為滿足私慾，以手機竊錄少女性行為後之睡眠過程與身體私密部位，侵害個人隱私甚鉅，更使少女之心理深烙傷痛，顯然欠缺對他人隱私權尊重，惟念其坦承犯行，非無悔意，本案發生至今並未達成和解等情，未取得被害人諒解，法官審結依竊錄非公開之活動、身體隱私部位罪判處4月有期徒刑，得易科罰金，以1日1000元折算；卓男被控恐嚇罪嫌部分則獲不起訴處分。

►「即日起，我退出老化黨。」

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