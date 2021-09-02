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社會 社會焦點 保障人權

辣妹大露雪乳「上下套弄」！被逮竟喊：男客很帥才幫打

▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曾男雇用阮女替男客進行半套性交易，遭警方查獲移送法辦，法院日前將他判刑5月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名曾姓男子經營舒壓館，雇用阮姓越南籍女子替客人進行半套性交易服務，警方知悉後，2020年9月底喬裝成男客前往舒壓館消費，見時機成熟，在阮女「上下套弄」時，通知在外支援的警力臨檢，順利破獲整起事件。桃園地院審理後，依意圖使女子與他人猥褻行為，而容留以營利罪，將曾男判刑5月，得易科罰金15萬，可上訴。

判決指出，曾男2020年8月經營舒壓館，雇用阮女與不特定男客進行半套性交易，每次代價1000元，從中抽取4成營利，其餘則歸阮女所有，同年9月28日，姚姓員警接獲舉報，便佯裝成男客上門消費，由阮女服務；2人進到包廂，阮女先替姚員進行背部按摩約20分鐘後，要求姚員轉向正面，接著阮女解開自己內衣袒露胸部，並挑逗姚員的胸膛、乳頭，再塗抹潤滑液開始按摩姚員生殖器。直到姚員見時機成熟，便通知在外埋伏的警力上前臨檢，查獲整起事件，依妨害風化罪嫌移送法辦。

曾男到案否認犯行辯稱，不清楚阮女在包廂內做什麼，他只負責帶客人進包廂及收費，且有要求從業小姐禁止從事半套及全套性交易，並與工作的小姐簽立切結書。

阮女則先是否認有進行半套性交易，接著又翻供稱「因為我看到這個客人很帥，我對他有好感，聽這個客人說舒服，出於喜歡客人，我才會想要幫這個客人做摩擦生殖器官的行為…，也因為我這樣做所以客人才會問我說做這樣要錢嗎等話，這個是出於我的個人行為，所以不是生活館要求的工作內容」等語。

法官認為，阮女與曾男是雇傭關係，若作證內容對曾男不利，勢必會影響自身工作權益，故不採信「按摩生殖器是出自於個人的行為」的說詞。此外，法官勘驗警方職務報告以及現場照片，發現舒壓館2樓設有磁扣管制門，顯然是為躲避警方取締而設置，且當天阮女穿著甚為惹火，僅著肚兜式內衣與短褲、後背幾乎全裸，替男客進行一對一服務，而一樓通往二樓仍有鐵門反鎖，須以磁扣打開。

綜上事證，法官確認舒壓館有提供色情服務，審酌後依意圖使女子與他人猥褻行為，而容留以營利罪，將曾男判刑5月，得易科罰金15萬，可上訴。

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