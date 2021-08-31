F罩杯巨乳妹秀「尖V臉+超深事業線」　警逮人遲疑了…視覺差30kg

▲洪女於網路論壇張貼性感照攬客。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名28歲洪姓女子利用網路論壇PO出尖V臉和巨乳深溝照，張貼攬客訊息。警方日前網路巡邏，透過洪女經營的LINE群組談妥時間，不過相約時間一到，發現洪女是棉花糖女孩，視覺差別「50變80公斤」，一度以為認錯人，訊後依法裁罰。

▲洪女在LINE上說明提供服務內容，文字露骨「可無套吹」。（圖／記者許宥孺翻攝）

疫情降為二級，美容美體、按摩店陸續復業，警方加強此類場所稽查。三民一分局日前網路巡邏時發現，一名28歲洪姓女子在網路論壇中張貼攬客訊息，並透過LINE群組聯繫性交易。

警方與洪女談妥，相約於30日晚間在建國三路一家旅館見面，價碼一次2000元。不過相約時間一到，卻因為洪女照片「太騙」，視覺差別至少30公斤，「50變80」，讓警方一度以為認錯人，直到洪女相認，警方才表明身分，依法逮捕。

▲▼洪女是棉花糖女孩，警方逮人實一度遲疑認錯人。（圖／記者許宥孺翻攝）

洪女表示，自己學歷不高，沒有什麼特別專長，自己還算年輕，去年開始就在網路論壇張貼照片攬客，沒想到這次竟然約到警察。

▲▼57歲柴女在路邊拉客，警方一路跟到飯店逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，三民一分局30日晚間也發現57歲柴姓女子在公眾場所拉客欲性交易，警方一路跟到飯店，當場將2人逮捕。3人訊後依《社會秩序維護法》裁罰。