驚心動魄2小時！老婦留「去看瀑布」失聯　警消兵分多路找到了

▲王姓老婦與家人前往冷水坑遊客服務中心旅遊，期間向家人表示要自己去看瀑布，卻被大雨困住。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區67歲王姓老婦人，日前與家人一起到冷水坑遊客服務中心旅遊，期間她向家人表示想獨自沿步道前往山區看瀑布，過了多時遲遲未見她返回，加上身上未攜帶行動電話，山區又開始下大雨，擔心發生危難，家屬著急報警。警消沿陽明山國家公園兵分多路進行搜索，所幸有驚無險在雞心崙涼亭處尋獲她，結束驚魂記。

山仔后派出所曾偉政、陳泉仁等2位員警，日前擔服13時到15時巡邏勤務，在14時許接獲民眾報案表示，王姓母親與家人到冷水坑遊客服務中心旅遊，期間她向家人表示要沿步道前往山區觀看瀑布，隨即獨自前往，但經過2小時原地等候卻遲遲未見母親返回，加上母親身上未攜帶行動電話，現場山區又下起大雨，擔心發生危難，請求警方協助。

警方趕赴現場並通知消防局前往協助，沿陽明山國家公園兵分多路進行搜索，在15時許接獲擎天崗遊客中心通報，位於雞心崙涼亭有類似特徵的婦人，員警立即趕赴現場，順利在雞心崙涼亭處尋獲王婦。隨即也請救護人員初步檢視她狀況，身上無外傷，意識清楚，隨後護送王姓婦人返回冷水坑遊客服務中心交由家屬照護。

心有餘悸的王婦表示，她從冷水坑生態池步行到絹絲瀑布，因路況不熟又遭逢山中大雨，才受困在雞心崙涼亭處，好險有士林分局員警及消防隊救護人員及時協助。

對此，士林分局呼籲民眾，山區健行應注意山區氣候變化，掌握大眾運輸時間，切勿獨自登山應結伴同行，並攜帶：手機、GPS、指北針、照明設備、行動電源、補給品，注意自身體力及天氣狀況，避免發生受困山區之事，如遇突發狀況切勿自行下山，務必撥打110或119請求協助助。

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