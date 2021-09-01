　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版神鬼交鋒2／冒牌富三代詐網美400萬　她怒控：JKF女郎是共犯

▲▼呂圳溪 。（圖／讀者提供）

▲C小姐指控照片中呂男，和他的黃姓友人及JKF女郎女友3人共同騙走4百萬。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

電影《神鬼交鋒》真實上演，23歲呂男假扮富三代等身份騙資金投資，受害者不斷浮出水面指控！從事愛馬仕精品代購住美國C小姐跨海接受《東森新媒體ETtoday》訪問，勃然大怒表示，呂男的黃姓友人佯裝成客人接近她，稱是同行想借客源銷售包包，甚至對於精品知識也對答如流，讓她深信不疑，萬萬沒想到卻遭騙走4百萬，更意外曝光另名共犯竟是JKF女郎。

C小姐表示去年初開始，黃男佯裝是客人接近她，更稱「我也是同行，可以借客源銷售包包嗎？」她為求謹慎，甚至也花了一些時間與他聊些關於精品專業問題，發現黃男對於包包是哪一季商品、專櫃什麼時候就停止預購、哪些包款只留給vip、包包刻印產地問題等都能對答如流，同時拿出正品的照片取信更表示有驗貨項目，於是她卸下心防進一步討論合作。

▼C小姐提供購買精品對話。（圖／讀者提供）

▲▼ 呂圳溪。（圖／讀者提供）

因精品金額過大，合作前她也向黃男表示要使用「zenly定位系統」，黃男同意更表示可以抵押證件，C小姐看到他如此有誠意，也成為合作關係。沒想到卻開始出問題。一開始她幫忙代售4個LV包包，但黃卻拖欠半年未交貨，但因為該款是爆款（供不應求，銷售量很高），黃男將理由推託給專櫃，C小姐也表示能理解，不過一等就是3到5個月，導致C小姐客人也不等了，她便要求黃男退款，也確實有順利全額退款。

▼呂男承諾C小姐會想辦法還錢。（圖／讀者提供）

▲▼呂圳溪 。（圖／讀者提供）

直到7、8月黃男又找上她，問能不能合作「愛馬仕和香奈兒金球包包」，強調自己有專業長期合作的買手團體在歐洲，不斷要她別擔心，出貨前也會與她再三確認包包的配件及收據以確保是正品。

三人合作詐騙分工：

C小姐進一步解釋，黃男與他的謝姓女友（擔任會計角色）、呂男（專業買手）提供物流集運照片以及專櫃購買時的影片和收據正本，3人分工縝密，她不疑也將精品包款項都匯到謝女、呂男雙方名下帳戶。

▼黃男拿正品愛馬仕包取得C小姐信任。（圖／讀者提供）

C小姐為增加彼此信任度，也先從低價位1萬3500元Hermes項鍊到22萬元Hermès WOC系列下訂，黃男也都如期出貨，再加上黃男價格都屬合理範圍行情價，C小姐心想他竟然能夠清楚敘述愛馬仕包包專業知識（色號、尺寸、皮革、以及將絕版色號）也更加確認這人應該是OK的，便在去年9月底到10月底期間，陸續下訂金，拿了20幾個包款總價台幣500多萬。

下訂後商品從歐洲回台灣物流，時間抓3到4週，但直到10月底黃男僅出貨3項商品，她開始覺得不對勁，便要求全額退款，但黃男卻不斷將責任推卸給擔任買手呂男那頭物流有問題，甚至截圖他與呂男對話截圖給C小姐看，不斷稱「有包只是卡關，加上疫情影響物流」更催促C小姐結尾款，但有警覺性的她，擔心若結下去，受騙金額一定會翻倍，畢竟前面500萬只是一半訂金。

▼黃男不斷以各種理由試圖矇騙已經匯款的C小姐。（圖／讀者提供）

黃男不斷使用拖延戰術，直到去年12月底仍不出貨也不退款，讓C小姐氣炸，直接向黃男表示將提告，沒想到劇情卻急轉直下，黃男竟提供呂男證件，C小姐用呂男全名在臉書不斷搜尋，直到今年1月初才聯絡上呂，以為事情會有個結尾，沒想到呂竟無辜稱不知情，帳戶只是借黃使用，但C小姐追問「4百萬多萬是流到你的帳戶！」另100萬則流向謝女帳戶，更意外爆料謝姓女會計是黃男女友，而且身分竟是JKF女郎Q匠。

形跡敗露，現出真相：

C小姐發現自己被騙得團團轉，決定不再隱忍，正式宣戰！今年2月份她對3人提告21項詐欺及偽造文書，台北地檢署受理後，指揮新北市警局調查中，後續將依進行相關偵查程序。3人得知挨告，急忙在3月將匯入謝女名下的詐騙金額陸續部分退款，但流入呂男帳戶卻一毛都沒退。

▼C小姐質問Qㄧ，對方示弱不斷求情。（圖／讀者提供）

▲▼ 呂圳溪 。（圖／讀者提供）

C小姐表示，直到今年3月份她持續與呂先生聯繫，要求他提出還款方案，但他依然謊稱自己不知情，但C小姐表示他確實有銀行提款過，甚至拍胸鋪保證會有誠意「幫忙」他兄弟黃男解決問題，也願意償還部分100萬債務，甚至還在高雄與C小姐母親碰面，聊償還細節。

▼呂男向C小姐不斷表示是無辜，但從LINE對話紀錄可以證明他確實與黃男一起去過銀行。（圖／讀者提供）

▲▼呂圳溪。（圖／讀者提供）

因目前C小姐只拿回100萬，仍有400萬尚未追討回來，全案也進入司法程序，其他受害者也紛紛聯繫上她，表示呂男直到現在還是以「銷售防疫物資」等其他手法持續詐騙。C小姐希望能藉此機會把事件公佈出來，避免更多人受害，早日將這些詐騙的人繩之以法。

對此，《東森新媒體ETtoday》記者私訊IG給Q匠，她回應「這件事情已經過一陣子，已經有委任律師處理了，正在走法律程序了」，黃男、呂男截稿前仍尚未取得回覆。

台版神鬼交鋒1／冒牌富三代全身名牌　誆投資生技狂詐勾妹上床

台版神鬼交鋒2／冒牌富三代詐網美400萬　她怒控：JKF女郎是共犯

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
7月打完AZ！真理大學人文學院院長昏倒逝世　享年54歲
上學途中媽媽突然睡倒路旁！　9歲兒超淡定撥手機
陳時中稱「疫苗數已經夠」　網揪1關鍵打臉：BNT會笑台灣
大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」　老公找人曖昧鐵證曝光
免費吃6塊鷄塊餐！　麥當勞APP改版3大新功能曝
獨／240萬買「全新BMW」狂爆震、油門鎖死　車主怒：遇到檸
《黑澀會》玉兔爆肥！　比基尼震撼照遭瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

布偶測出心跳！賣大陸血氧機狠撈290萬　黑心商人竟向檢哭窮

台版神鬼交鋒3／冒牌富三代搭疫情吸金裝傻　正港老闆淪司機小弟

台版神鬼交鋒2／冒牌富三代詐網美400萬　她怒控：JKF女郎是共犯

藥學博士租屋糾紛嗆「不想麻煩總統府」　房東告恐嚇結果出爐

勞動事件法推手法官楊博欽猝逝　司法院、高院震驚不捨

台版神鬼交鋒1／冒牌富三代全身名牌　誆投資生技狂詐勾妹上床

上學途中媽媽突然睡著了！9歲兒超淡定撥手機：又變睡美人了

證券營業員盜賣客戶股票！1年內豪詐「1687萬」　下場出爐

獨／240萬買BMW竟成夢魘！狂爆震、油門鎖死　車主怒：遇到檸檬車

點火畫面曝！女大生提問遭拒「衝講台放火」　同學淡定提早下課

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

布偶測出心跳！賣大陸血氧機狠撈290萬　黑心商人竟向檢哭窮

台版神鬼交鋒3／冒牌富三代搭疫情吸金裝傻　正港老闆淪司機小弟

台版神鬼交鋒2／冒牌富三代詐網美400萬　她怒控：JKF女郎是共犯

藥學博士租屋糾紛嗆「不想麻煩總統府」　房東告恐嚇結果出爐

勞動事件法推手法官楊博欽猝逝　司法院、高院震驚不捨

台版神鬼交鋒1／冒牌富三代全身名牌　誆投資生技狂詐勾妹上床

上學途中媽媽突然睡著了！9歲兒超淡定撥手機：又變睡美人了

證券營業員盜賣客戶股票！1年內豪詐「1687萬」　下場出爐

獨／240萬買BMW竟成夢魘！狂爆震、油門鎖死　車主怒：遇到檸檬車

點火畫面曝！女大生提問遭拒「衝講台放火」　同學淡定提早下課

不只CR-V　日媒曝Honda明年新車還有這款「小跨界休旅」！

趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範

大谷翔平超狂盜本壘成功　天使6比4送洋基4連敗

布偶測出心跳！賣大陸血氧機狠撈290萬　黑心商人竟向檢哭窮

房客1年沒繳租金　留「8千啤酒罐」馬桶堆滿糞！清潔工聞惡臭狂吐

台版神鬼交鋒3／冒牌富三代搭疫情吸金裝傻　正港老闆淪司機小弟

7月打過AZ！真理大學人文學院院長田啟文昏倒逝世享年54歲

印度怪病爆「神祕高燒」至少50死、多是兒童　新冠篩檢全為陰性

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣…遭陸網友群嘲：丟臉

那對夫妻曝「3+1」失而復得心聲　7歲妮妮貼心舉動催淚

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

小六童開學前一天墜樓亡　生前曾說這句話…

碧潭夜釣驚見腐屍　情侶嚇壞報警

美豔雞頭媒介出國伴遊　台女赴美加17天賺25萬

陸男「淘寶買橡皮艇」偷渡上岸　下場曝

校門口前死亡車禍！廂型車撞迴轉小黃1死5傷

36歲舞女尋短亡　八大禁營業無收入全家吃泡麵

更多熱門

相關新聞

冒牌富三代搭疫情吸金裝傻　正港老闆淪司機小弟

冒牌富三代搭疫情吸金裝傻　正港老闆淪司機小弟

全身名牌時髦行頭的23歲呂男假扮三星科技（5007）富三代，甚至偽造南部某生物科技公司名片，自稱執行長。惡劣的是，他利用疫情嚴峻，誆騙想做電商的小老闆們，稱可以到大陸開戶，向10人收取各4萬5代辦費。呂收了錢不但沒開戶，更將錢放到自己口袋。受害者郭先生向《東森新媒體ETtoday》踢爆他詐騙手法。

高雄驚見《海底總動員》車手集團

高雄驚見《海底總動員》車手集團

知名飯店集團涉詐國旅補助　高市府回應了

知名飯店集團涉詐國旅補助　高市府回應了

高雄某飯店主管買人頭　詐領國旅補助54萬

高雄某飯店主管買人頭　詐領國旅補助54萬

銀行偽造財報　他轟：司法沒改革

銀行偽造財報　他轟：司法沒改革

關鍵字：

男蟲詐欺提告精品代購網美JKF

讀者迴響

熱門新聞

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面