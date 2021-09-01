台版神鬼交鋒2／冒牌富三代詐網美400萬　她怒控：JKF女郎是共犯

▲C小姐指控照片中呂男，和他的黃姓友人及JKF女郎女友3人共同騙走4百萬。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

電影《神鬼交鋒》真實上演，23歲呂男假扮富三代等身份騙資金投資，受害者不斷浮出水面指控！從事愛馬仕精品代購住美國C小姐跨海接受《東森新媒體ETtoday》訪問，勃然大怒表示，呂男的黃姓友人佯裝成客人接近她，稱是同行想借客源銷售包包，甚至對於精品知識也對答如流，讓她深信不疑，萬萬沒想到卻遭騙走4百萬，更意外曝光另名共犯竟是JKF女郎。

C小姐表示去年初開始，黃男佯裝是客人接近她，更稱「我也是同行，可以借客源銷售包包嗎？」她為求謹慎，甚至也花了一些時間與他聊些關於精品專業問題，發現黃男對於包包是哪一季商品、專櫃什麼時候就停止預購、哪些包款只留給vip、包包刻印產地問題等都能對答如流，同時拿出正品的照片取信更表示有驗貨項目，於是她卸下心防進一步討論合作。

▼C小姐提供購買精品對話。（圖／讀者提供）

因精品金額過大，合作前她也向黃男表示要使用「zenly定位系統」，黃男同意更表示可以抵押證件，C小姐看到他如此有誠意，也成為合作關係。沒想到卻開始出問題。一開始她幫忙代售4個LV包包，但黃卻拖欠半年未交貨，但因為該款是爆款（供不應求，銷售量很高），黃男將理由推託給專櫃，C小姐也表示能理解，不過一等就是3到5個月，導致C小姐客人也不等了，她便要求黃男退款，也確實有順利全額退款。

▼呂男承諾C小姐會想辦法還錢。（圖／讀者提供）

直到7、8月黃男又找上她，問能不能合作「愛馬仕和香奈兒金球包包」，強調自己有專業長期合作的買手團體在歐洲，不斷要她別擔心，出貨前也會與她再三確認包包的配件及收據以確保是正品。

三人合作詐騙分工：

C小姐進一步解釋，黃男與他的謝姓女友（擔任會計角色）、呂男（專業買手）提供物流集運照片以及專櫃購買時的影片和收據正本，3人分工縝密，她不疑也將精品包款項都匯到謝女、呂男雙方名下帳戶。

▼黃男拿正品愛馬仕包取得C小姐信任。（圖／讀者提供）

C小姐為增加彼此信任度，也先從低價位1萬3500元Hermes項鍊到22萬元Hermès WOC系列下訂，黃男也都如期出貨，再加上黃男價格都屬合理範圍行情價，C小姐心想他竟然能夠清楚敘述愛馬仕包包專業知識（色號、尺寸、皮革、以及將絕版色號）也更加確認這人應該是OK的，便在去年9月底到10月底期間，陸續下訂金，拿了20幾個包款總價台幣500多萬。

下訂後商品從歐洲回台灣物流，時間抓3到4週，但直到10月底黃男僅出貨3項商品，她開始覺得不對勁，便要求全額退款，但黃男卻不斷將責任推卸給擔任買手呂男那頭物流有問題，甚至截圖他與呂男對話截圖給C小姐看，不斷稱「有包只是卡關，加上疫情影響物流」更催促C小姐結尾款，但有警覺性的她，擔心若結下去，受騙金額一定會翻倍，畢竟前面500萬只是一半訂金。

▼黃男不斷以各種理由試圖矇騙已經匯款的C小姐。（圖／讀者提供）

黃男不斷使用拖延戰術，直到去年12月底仍不出貨也不退款，讓C小姐氣炸，直接向黃男表示將提告，沒想到劇情卻急轉直下，黃男竟提供呂男證件，C小姐用呂男全名在臉書不斷搜尋，直到今年1月初才聯絡上呂，以為事情會有個結尾，沒想到呂竟無辜稱不知情，帳戶只是借黃使用，但C小姐追問「4百萬多萬是流到你的帳戶！」另100萬則流向謝女帳戶，更意外爆料謝姓女會計是黃男女友，而且身分竟是JKF女郎Q匠。

形跡敗露，現出真相：

C小姐發現自己被騙得團團轉，決定不再隱忍，正式宣戰！今年2月份她對3人提告21項詐欺及偽造文書，台北地檢署受理後，指揮新北市警局調查中，後續將依進行相關偵查程序。3人得知挨告，急忙在3月將匯入謝女名下的詐騙金額陸續部分退款，但流入呂男帳戶卻一毛都沒退。

▼C小姐質問Qㄧ，對方示弱不斷求情。（圖／讀者提供）

C小姐表示，直到今年3月份她持續與呂先生聯繫，要求他提出還款方案，但他依然謊稱自己不知情，但C小姐表示他確實有銀行提款過，甚至拍胸鋪保證會有誠意「幫忙」他兄弟黃男解決問題，也願意償還部分100萬債務，甚至還在高雄與C小姐母親碰面，聊償還細節。

▼呂男向C小姐不斷表示是無辜，但從LINE對話紀錄可以證明他確實與黃男一起去過銀行。（圖／讀者提供）

因目前C小姐只拿回100萬，仍有400萬尚未追討回來，全案也進入司法程序，其他受害者也紛紛聯繫上她，表示呂男直到現在還是以「銷售防疫物資」等其他手法持續詐騙。C小姐希望能藉此機會把事件公佈出來，避免更多人受害，早日將這些詐騙的人繩之以法。

對此，《東森新媒體ETtoday》記者私訊IG給Q匠，她回應「這件事情已經過一陣子，已經有委任律師處理了，正在走法律程序了」，黃男、呂男截稿前仍尚未取得回覆。

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