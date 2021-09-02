快訊／謝和弦直播罵吳宗憲「臭卒仔」　嘴秋代價判拘20天

▲謝和弦直播上生氣罵吳宗憲「臭卒仔」挨告，妻子莉婭陪他一起前往士林法院開庭。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

謝和弦前年不滿吳宗憲對於高以翔猝逝評論，竟邊刺青邊開直播眼神渙散辱罵吳宗憲「臭卒仔、我X你娘咧！」等語，遭起訴公然侮辱罪，謝雖認罪，卻為他脫序行為解釋「躁鬱症發作」，法院委請北醫做精神鑑定為「第一型雙極性疾患」。之前吳的委任律師曾表示這是謝二度辱罵吳，絕不和解。士林地方法院2日審結依妨害名譽判謝拘役20天，得易科罰金，每日折算一千。

33歲謝和弦前年底脫序行為不斷！他因不滿吳宗憲評論藝人高以翔2019年11月27日在大陸猝逝，是因「韓國人害的，韓國綜藝太智障了」等。同年12月21日到北市士林區刺青店，邊刺青邊開臉書直播，開始對著鏡頭飆罵「吳宗憲，哈囉…你乖乖去賣冰箱啦，裝什麼台灣大哥，假鬼假怪，你怎麼不說是韓國人把你的懶X弄不見、臭卒仔！」結果遭吳宗憲提告公然侮辱。

2月開庭時，謝和弦否認犯行又為自己辯解「很躁！那陣子做了很多事情都不知道，沒按時服藥」，也因跟高以翔相處過，覺得他人很好，才會對於吳宗憲說「高以翔是韓國人害的」感到憤怒並且放大怒氣，不知道當下的他正在犯罪。法官認為謝的抗辯屬心神喪失，經合議庭送精神鑑定。

謝和弦前往衛福部台北醫院做精神鑑定，報告指出謝「第一型雙極性疾患」，俗稱躁鬱症，醫師表示，這是一種情緒起伏過當的疾病，容易過度有自信、充滿能量、話多等。

8月19日辯論終結，謝和弦未出庭，法官諭知將依一造辯論判決，吳宗憲的委任律師怒批，謝和弦從未道歉，又無故不出庭，顯無悔意，建請法院不要輕判。