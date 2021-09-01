台版神鬼交鋒3／冒牌富三代搭疫情吸金裝傻　正港老闆淪司機小弟

▲遭呂男騙的受害者已達數16人，部分人目前也已經提告開庭。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／綜合報導

全身名牌時髦行頭的23歲呂男假扮台南某螺絲上市櫃公司企業三代等身份，甚至偽造南部某生物科技公司名片，自稱執行長。惡劣的是，他利用疫情嚴峻，誆騙想做電商的小老闆們，稱可以到大陸開戶，向10人收取各4萬5代辦費。呂收了錢不但沒開戶，更將錢放到自己口袋。受害者郭先生向《東森新媒體ETtoday》踢爆他詐騙手法。

從事防疫物資買賣的郭先生窩火憋氣表示，今年5月初他透過友人Y先生引薦，認識自稱富三代呂男，他見呂男年紀輕輕，全身穿得「趴哩趴哩」出手又闊綽人脈也廣，決定與多他進一步互相認識。

▼呂男竄改南部某生物科技公司名片自稱CEO 。（圖／讀者提供）

取得信任過程中，呂男多次以穿搭名牌服飾、佩戴鑽戒珠寶等浮誇穿著搭配，不斷向郭展示他的財力背景，甚至有次更邀約他到友人餐廳吃飯，換取商業合作機會。

呂看準國內疫情嚴峻，向郭表示「有認識一些企業老闆想做防護衣捐贈，需要2百萬件」同時請郭做樣本。郭老闆也立刻出了價值8400元的防護衣樣本給他，沒想到商品給了，呂卻遲遲不匯款。

▼呂男叫學員將費用匯款到郭老闆帳戶，再告訴郭老闆匯錯要求匯回去。（圖／民眾提供）



惡劣的呂男利用他接觸網路行銷課程學員，向10位學員表示疫情間可以幫忙代跑去大陸代辦開戶，同時更告訴學員們他與該課程講師關係相當好，以此騙取學員信任，並把社團學員阿信（化名）當作棋子，去向學員們掛保證絕對可以在大陸完成開戶程序。

10位學員深信不疑，各自轉4萬5給郭男提供的帳戶，但沒想到郭男提供的帳戶中，其中一個竟是防疫物資郭姓老闆的帳戶及與呂男有買賣往來的許男及許男友人帳戶。郭老闆收到4萬5的款項後，急忙問「幹嘛又多轉錢到戶頭」，沒想到呂回應「最近公司資金流入太多，會計將錢匯錯」，並要求郭老闆扣掉貨款錢後將剩下的錢轉給他。

但呂男收了開戶費後，開始迴避相關人員，更誆稱正在忙與多家企業公司洽談防疫物資及其他原物料生意，期間阿信為此多次聯繫呂，但呂都避重就輕，迴避相關話題，並繼續鼓吹阿信幫他招募想要去開戶的學員，阿信此時也起疑，也在今年7月26日與其他匯款人約呂男到板橋談判，要一個說明。

▼呂男已遭多人提告詐欺 。（圖／讀者提供）

呂得知後，竟誘騙郭老闆他要去跟股東開會，請郭老闆協助開車前往板橋，郭送他到板橋後，呂立即對匯款受害人宣稱郭是他的司機兼開戶代辦業務，甚至在受害者面前假裝撥電話，呂眼見交代不過去，更拿出自己身份證向代表人劉先生及阿信共10人允諾，「如果7月30日沒歸還45萬，可以對我提告詐欺。」

果然呂男又跳票，一行人便到板橋報案控告呂男詐欺。報案當天，無辜的郭老闆接到銀行電話通知，告知他「你銀行帳戶涉嫌詐欺，遭警方設為監管帳戶」他急忙與阿信聯繫才驚訝得知當初收到溢款就是這些10人的錢，他向呂男聯繫求證竟得到「帳戶是遭人設計」隨後便關機消失。

▼郭先生已對呂男提出詐欺告訴。（圖／讀者提供）

超衰的郭老闆與10人眼見又被騙，決定共同成立「赫曼受害群」自救。郭老闆向記者表示，目前涉及呂男相關詐欺案受害人已多達30餘位，仍持續透過自救會分別進行提告，受騙金額也在累計中。

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