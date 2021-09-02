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社會 社會焦點 保障人權

桃園巡邏車違停人行道！退休警上前提醒　竟遭學弟嗆聲

記者柯振中／綜合報導

桃園市的蕭姓男子發現警車違停人行道，好意上前提醒，竟然因此被攔查，對方一度想落跑，最後還惱羞成怒，影片在網路上曝光，引起許多討論。對此，中壢分局副局長詹枝松回應，初步檢視檢舉影像，已用最嚴格的規範，針對雙方違規進行舉發。

蕭姓男子經過中壢區中華路二段，發現巡邏車停在人行道上，怕大家誤會員警在吹冷氣、睡覺，將車子停下來，上前提醒違規，沒想到對方竟惱羞成怒。

▼退休警遭學弟嗆聲。（圖／《東森新聞》）

▲▼退休警遭學弟嗆聲。（圖／《東森新聞》）

依據影片畫面，雙方說話你來我往，口氣聽起來火氣很大，員警要求脫口罩確認身份，後來又大吼「口罩戴好啦」，雙方你一言我一語，充滿濃濃的火藥味。

▼退休警提醒違停，遭學弟嗆聲。（圖／《東森新聞》）

▲▼退休警遭學弟嗆聲。（圖／《東森新聞》）

▲▼退休警遭學弟嗆聲。（圖／《東森新聞》）

對此，中壢分局副局長詹枝松說明，經過初步檢視檢舉影像，立刻以最嚴格的規範，針對雙方違規的部分進行舉發，後續將要求同仁，無論執行任何勤務，都要慎選巡邏車停放的位置。

不過，也有眼尖的民眾發現，這名蕭姓男子以前也是員警，發生這種狀況，有點像是「網內互打」，讓人看笑話，「被學長電還不乖，學長偷懶都得偷偷摸摸的，你這36、37期的這麼光明正大喔」、「如果不是學長，一般民眾敢這樣質疑人民保母嗎？長官又在講官腔了。」

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