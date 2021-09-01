台版神鬼交鋒1／冒牌富三代全身名牌　誆投資生技狂詐勾妹上床

▲23歲呂男假冒上市公司三星科技富三代等身分行騙，受害者多達數10人。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／綜合報導

超扯！23歲呂姓男子，假扮三星科技股票上市公司（5007）富三代，四處騙投資更開名車誆騙涉世未深正妹上床！整起荒謬事件的吹哨人陳先生氣憤稱，呂男8月到他超跑店訂購近4千萬的藍寶堅尼SVJ，允諾隔天要匯款卻搞失蹤，事後發現他竟拿合約佯稱是SVJ車主。陳將經過PO臉書後，沒想到受害者像拉肉粽一樣拉起來一整串，初估受害者達數十人，受騙金額持續累計中。

1998年出生的撒詐搗虛之徒！吹哨人陳老闆向《東森新媒體ETtoday》忿忿不平表示，「他根本就是黃琪徒弟」，並進一步解釋，呂男在8月初頂著鋼鐵螺帽專業製造廠「三星科技少東」閃亮光環，更帶著妹子到他開的超跑車行，豪邁訂下藍寶堅尼「大牛」，並打馬虎眼稱「先簽合約明天就匯款。」陳老闆當下想說既然他是少東又是生物科技執行長，便不疑有他簽下合約書，豈料滿肚子壞水的的呂男竟拿價值近4千萬合約書到處炫耀「我是車主」，直到陳老闆透過友人告知，才驚覺這一切是騙局。

▼吹哨人陳老闆發文踢爆呂男浮誇行騙過程，卻意外引出遭騙受害者竟多達數10人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經友人一提後，陳老闆決定打電話到三星科技及位於南部生物科技公司求證，反覆確認後根本查無此人！生物科技公司聯絡窗口甚至告訴他「你不是第一個打來問的人了。」此時，怒不可遏的陳老闆也決定在個人臉書PO將真相披露出來，沒想到竟收到來自全台各地的受害者訊息。

▲T小姐指出呂男搭乘司機開的勞斯萊斯前往簽定合約，簽下3800萬訂單後不匯款卻催促出貨。（圖／讀者提供）

《東森新媒體ETtoday》進一步調查，發現受害者們成立了一個「呂X溪受害者聯盟」人數目前多達16位。當中T小姐指出，3月份他與呂男在友人生日聚會上認識，當下他就吹牛自稱是「台北夜店Ai股東」也在聚會後追蹤T小姐IG。呂私訊T小姐自我介紹是「螺絲公司第三代」，防疫期間有投資生物科技公司，同時請她轉介研發快篩生技公司友人給他。

▼呂男假冒生物科技執行長身分談快篩生意。（圖／讀者提供）

T小姐積極促成後，簽約當天呂男更風光坐著由司機駕駛的勞斯萊斯前往，並與T小姐友人公司簽訂1張3800萬合約，沒想到談成後呂男不僅沒匯款，甚至不斷要求T小姐友人先出貨，更強調「我爸爸幫忙談可以(快篩劑)推進去新竹市政府、嘉義市政府。」但T小姐友人則希望他能先匯出貨款項，不過聽到錢的呂男卻浮跡浪蹤，第1次以手機不見為由，第2次則稱過2天會匯款，當下T小姐友人本以為「他看起來就是剛出社會，可能在睡覺或是去哪裡玩」，直到不斷被拖延才警覺應該是遇到詐騙。

▼遭呂男詐騙的受害者不斷浮出水面，陸續向呂男提告詐欺等罪名 。（圖／民眾提供）

「整個過程某些部分演得非常逼真」，T小姐表示一開始確實對於呂男自稱的頭銜抱有非常懷疑態度，甚至呂更自稱自己是從交友軟體做起，日營業額達百萬，更在她與友人面前登進平台後台，上面清楚秀出主播月份、點數、獲利金額。

▼呂男拿著未匯款藍寶堅尼訂購合約書，向T小姐炫耀是他爸爸買的。（圖／讀者提供）

T小姐說，呂男更在8月12日將藍寶堅尼試車影片傳給她看，同時傳「這一台全台灣敞篷版的就只有這一台，幹超帥」，更炫耀「我爸昨天買啦！下個月，交車掛牌。」T小姐表示，從5月看呂一路演到8月，中途甚至還敢問她要不要投資東區夜店。

▼受害者遍布全台各地並成立受害者聯盟 。（圖／讀者提供）

T小姐與友人直到前幾天看到陳老闆發的文，當下都還覺得「可能是亂買東西爸媽不買單的屁孩之類的」，自己為呂付的車錢、飯錢、雜費都是幾百塊，但是可憐的友人卻是被騙快篩以及合約，物品市價值萬元，目前也準備蒐證提告，但最令她擔心的是，呂會拿著快篩合約繼續行騙。

《東森新媒體ETtoday》實際撥打到呂男口中投資的生物科技公司，沒想到接起電話那頭的潘先生情緒有些激動回，「妳是第4、50通打過來問有沒有這個人！」潘先生耐著性子解釋，當初他在LINE上與呂男交換電子檔名片，沒想到呂男竟將執行長名字竄改成他自己，目前也已委任律師處理。

台版神鬼交鋒2／冒牌富三代詐網美400萬 她怒控：JKF女郎是共犯

台版神鬼交鋒3／冒牌富三代搭疫情吸金裝傻 正港老闆淪司機小弟