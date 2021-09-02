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社會 社會焦點 保障人權

攻堅畫面曝！屏東安毒廠藏民宅　技術翻新嗆鼻臭味大減

▲屏東縣警方查獲製毒工廠，查獲李姓男子3人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東縣警方查獲製毒工廠，查獲李姓男子3人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局邢刑警大隊統合屏東警分局偵查隊及大同派出所員，查獲毒品製造工廠，先後逮獲李姓、呂姓、黃姓男子3人，查扣成品、半成品約25公斤。警方偵查發現製毒手法更進步，以往煉毒過程產生的嗆鼻臭味已大幅降低，增加緝毒難度，訊後依毒品危害防制條例送辦，檢方已於上月底偵結起訴，法官續押李、呂兩人。

▲屏東縣警方查獲製毒工廠，查獲李姓男子3人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東縣警方查獲製毒工廠，查獲李姓男子3人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

屏東縣警方於4月16日在屏東市建國路某民宅，查獲以李姓犯嫌為首之製毒工廠案件，現場查扣第二級毒品甲基安非他命 成品、半成品毛重共計25公斤，如流入市面到毒品人口手裡，每人以 施用1公克安非他命的量計算，大約可提供約 2.5 萬人次施用，所幸警方即時將嫌犯查緝到案，防止毒品危害國人。

▲屏東縣警方查獲製毒工廠，查獲李姓男子3人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東縣警方查獲製毒工廠，查獲李姓男子3人送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

警方調查，李姓、呂姓及黃姓男子3人，因覬覦製造安非他命豐厚利潤，利用麻黃素(俗稱大料)提煉為成品後，再轉賣他人牟取不法利益。

刑警大隊獲報會同屏東警分局組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官鍾佩宇及楊士逸指揮偵辦，專案小組見時機成熟，於4月16日展開攻堅行動，在屏東市建國路某民宅前攔截準備駕車離開之李姓及呂姓等2人，並在製毒處所內查扣成品及半成品、製毒工具，訊後送辦並持續追查，於7月下旬溯源追查拘提幕後金主黃姓犯嫌到案，全案始告偵破。

縣長潘孟安表示，毒品危害等同國安問題，反毒已列為當前政府最重要的施政之一，雖然正值防疫期間，警方仍不鬆懈、強力執行緝毒工作。

縣警局長劉印宮依據縣長指示，有信心帶領警察局團隊持續強力執行緝毒工作，讓民眾均能安居樂業，免受毒品危害。

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