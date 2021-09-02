免隔離檢疫！德國機器人來台獨挑大樑演出　兩廳院秋天藝術節現身

▲兩廳院「2021秋天藝術節」邀請德國機器人來台演出。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

在全球疫情延燒，唯有機器人能跨越病毒的障礙。兩廳院推出第一屆「秋天藝術節」，7檔節目針對7個議題，以「眾聲平等」為提問創作，其中一檔邀請德國機器人來台演出，也是此次唯一免經過隔離檢疫的國外藝術家。此次藝術節也探究「人是否會被機器人取代？貧窮能靠賭博翻轉嗎？網路世界有無真相？」等議題。

兩廳院提到，近年因網路與行動裝置的興起，創造了自由、即時發聲的管道，然而在按讚、不按讚與演算法的大幅運用下，窄化資訊的多元性與來源，產生新的對立與差距。藝術作為一面反映社會面貌的鏡子，是否依然具有力量？因此2021年推出全新策劃的藝術平台「秋天藝術節」(ARTQUAKE in Autumn)，期望交織出更多思考與方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藝術總監劉怡汝說，希望劇場可以不只是美學的展現，也可以喚起大眾對於環境的觀察與意識，讓那些在主流觀點消失的聲音，能在對話中被聽見。因此第一屆以「眾聲平等」作為提問，希望讓更多的想法湧入劇場，讓觀眾與藝術家一同為了「更平等的未來」而探問，「雖然終究無法平等，但我們期待它不只是一句口號，而是一股實踐的力量」。

2021首屆「秋天藝術節」分別就賭博文化、AI科技、政治權力、勞工階級、網路霸凌、群眾運動等7種面向，邀請觀眾走進劇場，從單純的觀看者，變成討論、創造話語權的角色，甚至成為節目共創的一部份。從演前講座、Podcast以及每檔演出皆以網路平台Slido彙集想法，到跨界演後座談皆讓觀眾可以參與、發聲，讓這些議題在演出後仍持續擺盪。

▲窮劇場延續《大世界娛樂場》系列。（圖／兩廳院提供）

貧窮能靠賭博翻轉嗎？社會階級是命定還是機運？賭是否為人的本性？窮劇場延續《大世界娛樂場》系列，以賭場為背景，看見不同階級的人穿梭於其中的《大世界娛樂場Ⅲ：白日白晝》，導演高俊耀以蒙太奇語彙，將賭桌上的暗黑人性一一展現。

由於「賭博」在社會觀感中，始終具有負面的形象，高俊耀表示，在這次的作品中，想把「賭」的定義打開，去談人對賭的渴望。雖然作品發生在賭桌上，但平日我們買樂透、投資股票，其實也是一種「賭」。

▲德國里米尼紀錄劇團將以「機器人」來台演出。（圖／兩廳院提供）



而德國里米尼紀錄劇團，將以機器人來台演出！劇團新作《恐怖谷》自日本的「恐怖谷理論」出發，為了幫助不愛演講的德國作家湯瑪斯．梅勒，以他為原型做了一款人型機器人，複製他的長相、表情、手勢，替代本人進行跨國巡迴。

而台灣演出現場，將由機器人獨挑大樑，德國技術團隊將進行遠端技術指導，在全球疫情持續延燒中的此刻，唯有機器人能跨越病毒的障礙，忠實呈現演出，也是一種疫情時代下的呼應。

▲台灣演出現場，將由機器人獨挑大樑，德國技術團隊將進行遠端技術指導。（圖／兩廳院提供）

另外，莎士比亞的妹妹們的劇團於2015年首演大受好評的《理查三世》將重返舞台，導演王嘉明此次改版《混音理查三世》，舞台上的理查三世僅有一頂帽子、一件衣服和一個拐杖，但在聲音詮釋下，讓除卻外表的理查三世有了靈魂。透過作品，探問「政治人物如何被形塑？歷史是怎麼書寫而成的 ?」

▲河床劇團從礦工來探討資本主義的壓迫。（圖／兩廳院提供）

河床劇團導演郭文泰，首次登上國家戲劇院，新作《被遺忘的》從40年前一群已逝的礦工為創作起點，以如詩的意象描繪他們勞動的艱苦，以及被資本家剝削的隱喻。在1984年，有268名礦工喪生於北台灣三座礦坑事故中，他們艱苦的工作環境也在礦坑陸續關閉後，被世人遺忘。

郭文泰說，「我想談的，其實不只是這群礦工，而是我們從礦工的身上，看見資本主義的壓迫和人類不斷循環的徒勞，以及每一個在困苦環境下的勞動者，對於家庭的責任與愛所做出的犧牲。」

另還有新型態演出，由兩廳院製作《神不在的小鎮》從網路霸凌事件出發，關照網路社群世代的從眾效應，以5G技術打造多視角的觀演方式，由進港浪製作核心創作者洪唯堯擔任編導，必應創造執行策劃，邀請蕭東意、告五人、小事製作等表演者共同演出。

此劇將結合二維（網路直播）、三維（現場展演）、四維（虛擬平台）世界，建構出全新的觀演體驗，並於兩廳院藝文廣場打造一座小鎮，參與者可自不同的世界中選擇觀看視角，所選擇的觀看視角將會決定對故事的解讀方向。

▲《群眾》將於今年秋天藝術節再度搬演。（圖／兩廳院提供）

而第18屆台新藝術獎表演藝術獎作品《群眾》，也將於今年秋天藝術節再度搬演，由導演王世偉、編舞田孝慈、聲音設計李慈湄與燈光設計海樂彌．飛達共同創作。透過個人經驗與觀察，4位創作者在作品中突顯激情下被忽略的個人聲音、運動現場的個人身體姿態、光影和煙霧帶來的震撼，及旁觀角度觀照出個人的心靈現場，表現出群眾運動的幽微面向。

今年秋天藝術節，也將以不同視角於社交平台Instagram、OPENTIX兩個平台同步直播演出《暗黑珍妮》，由法國劇場導演與行為藝術家瑪莉詠．席耶菲策劃，演員艾蓮娜．德．羅弘斯(Helena de Laurens)化身為16歲的少女珍妮，以社群平台探討語言暴力。

少女珍妮身處於天主教家庭，然而因自己是處女飽受同儕嘲諷，直播成了她的出口，訴說自己的故事、跳舞、展現自我的另一面，對導演席耶菲而言，少女珍妮的自述，重疊著她的青春生命經驗。

2021首屆「秋天藝術節」將在10月14日至12月5日於國家戲劇院、實驗劇場、雲門劇場、兩廳院藝文廣場以及社交平台Instagram、OPENTIX Live登場，即日起開放兩廳院場館會員預購，9月8日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」正式啟售。

因應疫情，所有廳內演出皆採間隔座進行，戶外演出則會依空間狀態規劃相對應人數，入場觀眾需配戴口罩、採取手機簡訊實聯制、量體溫、手部消毒，排隊入場時保持社交距離等相關防疫措施。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來