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綠光劇團演出取消損失千萬！演員都去外送⋯吳念真心疼開口求幫忙

記者林育綾／台北報導

綠光劇團音樂劇《結婚！結昏?辦桌》場場完售，不過受到疫情影響，接連兩檔巡迴演出取消，粗估損失達千萬！藝術監督吳念真今（17）日透露，其實最擔心劇團年輕人的生計，目前很多演員都去做外送；而他提到活到這年紀，雖然覺得自己的團隊要去求人幫忙感到有點丟臉，但還是懇求觀眾若行有餘力，能加入「雨天撐傘」計畫，將退票款項轉為捐款。

▲▼綠光劇團音樂劇《結婚！結昏?辦桌》因疫情取消，損失粗估千萬。（圖／綠光劇團）

▲綠光劇團音樂劇《結婚！結昏?辦桌》因疫情取消，損失粗估千萬。（圖／綠光劇團）

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綠光劇團原計劃在北中南巡迴音樂劇《結婚！結昏?辦桌》，不過受到疫情影響，先前取消6月18日至20日在臺中歌劇院的演出，緊接7月2日至4日高雄場也宣告取消。由於每場都是完售，劇團粗估此波損失將達千萬；換言之，在演出前長達4個月的前置作業和心血都泡湯，工作人員和演員等於都沒有收入。

吳念真今出席線上記者會提到，其實自己活到這把年紀，已經習慣遇到什麼、解決什麼，這一個月以來的防疫生活也很平靜，「但是身為長輩，最擔心的就是小朋友（劇團年輕人）生活有沒有困難」，尤其在表演前，長達4個月都在準備，如今戲沒辦法演，生計一定會受到影響，就他所知，現在很多演員都去送UberEats了。

▲綠光劇團線上記者會，編劇吳念真。（圖／記者林育綾翻攝直播畫面）

▲吳念真開口求觀眾，若行有餘力能透過「雨天撐傘」計畫，將退票轉為捐款支持。（圖／記者林育綾翻攝直播畫面）

由於這次疫情比去年更加嚴峻，兩廳院OPENTIX發起了「雨天，我們撐傘」計畫，讓觀眾可以將票券退款轉為捐給劇團，幫助劇團多一分力氣，挺過這一段時間。因此吳念真也開口求大眾，如果你行有餘力，希望能夠幫忙與支持，更為此錄製影片說明，「雨天撐傘的意思就是，將你已經付出的票款，轉為捐款，無論雨再大，若有你的雨傘來遮，所有演員和工作人員的身軀就會乾，他們就有勇氣再往前走」。

吳念真說，他明白對於很多人來說，還要多一道手續來申請「雨天撐傘」可能很麻煩，也許有些人不清楚如何操作，因此他也告訴團隊，不要期望太高，但是「任何一張票變成捐款，都是心意」。

吳念真也坦言，自己的團體要接受幫忙，難免會感到有點丟臉，但也明白這些都是上天的考驗；因此儘管感到丟臉，還是開口求大眾，若沒辦法當然不勉強，但若行有餘力，希望能夠幫幫忙，還懇求記者將「雨天撐傘」寫清楚教大眾。

▲▼兩廳院「雨天撐傘」方案。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院「雨天撐傘」方案，觀眾3步驟申請，可將票款轉為捐款，支持演出團體。（圖／兩廳院提供）

導演羅北安也呼籲，先前台中場取消，有觀眾加入了雨天撐傘支持，現在高雄場取消，希望高雄的朋友若有能力，也能支持劇團，他相信「一定還會再見面」；而綠光劇團也推出了「線上陪伴計畫」，讓喜歡藝術的朋友能夠在家裡接觸藝文帶來的滋潤。

如今演出停擺，吳念真也特別去談版權，6/21起每晚7點30分在綠光劇團粉絲專頁播出《人間條件》系列，連續6個晚上，總共1到6集，每集上架會停留48小時讓所有人免費收看，而他也會在每集播出後，親自直播謝幕。

羅北安也笑說，能穿睡衣、內褲在家裡看《人間條件》的機會很難得，這是劇團目前能為大眾所做的事，希望陪伴大眾一起挺過這段時期。

相關資訊：兩廳院「雨天，我們撐傘」、綠光劇團Facebook

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