影／視障也能看舞台劇！口述「連頭髮幾公分都清楚」網狂讚：長知識

▲YouTuber「P歪日常」近來分享和弟弟睿子，在疫情前全家一起到兩廳院欣賞演出，體驗「口述影像」服務的回憶。（圖／翻攝自YouTube「P歪日常」）

記者林育綾／綜合報導

YouTuber「P歪日常」近來分享和弟弟睿子，在疫情前全家人一起到兩廳院欣賞演出的回憶，由於睿子是視障者，他們首度體驗「口述影像」的看戲經驗，狂讚「真的講得超清楚！連頭髮幾公分、女主角身高到男主角哪裡⋯都超詳細」，全程也讓睿子笑得比他還大聲，讚嘆口述影像超厲害。影片推出立刻破萬點擊，粉絲也驚呼「長知識了！」、「看了好感動！」

「P歪日常」由年輕網紅P歪創立，經常分享和弟弟睿子及家人的日常，溫暖友愛互動受到許多粉絲喜愛。而先前在疫情升溫前，全家難得北上「藝文之旅」，也是全家人首度走進兩廳院，欣賞2021TIFA 楊景翔演劇團《我為你押韻──情歌Revival》。

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▲弟弟睿子首度到兩廳院體驗「口述影像」欣賞舞台劇。（圖／翻攝自YouTube「P歪日常」）



兩廳院在2017年開始嘗試推出「共融服務」，也就是讓不同身心條件的觀眾，都能欣賞表演藝術，不因此被剝奪權益，包括「輕鬆自在場」、「情境字幕」、「口述影像」等。其中「口述影像」服務，包括場景動態，甚至是服裝走位，都會以口述描述，讓視障朋友或是有需求的觀眾，都能戴上專屬耳機導聆。

P歪説，原本很擔心睿子看不懂，結果從頭到尾一直聽到他的笑聲，「笑得比自己還大聲」。另外也讚演員超級厲害，從表現到布景燈光效果都非常讚，「這次的經驗讓人會想要再嘗試其他舞台劇。」

▲全家人讚嘆口述影像「太厲害！」（圖／翻攝自YouTube「P歪日常」）

而演出之前，兩廳院為參加口述影像的視障觀眾安排了「觸覺導覽」，透過點字舞台配置圖加上導覽員的解說，對於演出的理解有很大的幫助。「觸覺導覽」會因為表演形式和內容而有所差異，除了舞台配置，也經常會有服裝道具或模型的呈現。

P歪透過口述影像老師得知，口述腳本通常要花很多時間準備，而口述老師也要跟著藝術團隊多次排練，大約需要一個半月至二個月的準備期，還要不斷調整、刪減，最後才能在現場即時將畫面透過口述，在盡量不干擾演員的聲音情況下，統統傳達給視障者。

▲口述老師也要跟著藝術團隊多次排練，大約需要一個半月至二個月的準備期。（圖／翻攝自YouTube「P歪日常」）

聽完口述影像，讓原本有點擔心會睡著的睿子直呼「太厲害！」，兄弟倆也不斷輪番讚嘆「很讚耶！」、「真的講得很清楚」、「插口袋、走到哪裡都很詳細，讓我們知道演什麼」推薦所有的視障朋友走進劇院欣賞節目，體驗口述影像。

睿子表示，以往看電影時，媽媽會在旁邊負責解說，這次體驗才知道原來口述影像可以是現場同步，透過耳機「直播」舞台上的演出，描述演員的表情和動作，聽著聽著，用想像就可以融入舞台上的情境。

影片短短2天破2萬人次觀看，粉絲也紛紛留言「看到好感動想哭，是正常的嗎？」、「超喜歡你們一家人的互動，好暖」，也有人讚「第一次知道有口述影像耶！」「我覺得這樣的體驗對視障者真的是福音！」、「謝謝P歪讓更多人認識到《口述影像》，不管是誰，都可以平等的感受到文化藝術」、「這集影片深刻了解到口述影像，吸收到額外知識，讓我更加知道視障者如何觀看戲劇」、「疫情解封後，一定要繼續藝文節目！」

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