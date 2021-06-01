在家視訊開會來不及整理　故宮國寶、IKEA免費下載支援背景

▲視訊會議換個背景，下一秒就在兩廳院辦公。（圖／翻攝自兩廳院官網）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情延燒，企業防疫紛紛啟動居家辦公機制，讓員工在家遠端上班，避免外出及群聚，不過每次視訊開會時，想到家中亂糟糟來不及整理，找不到適合「上鏡」的場所，讓不少人傷透腦筋，這時候美圖背景很好用，以下整理免費提供背景美圖下載的網站，一天換一款，每天盡情切換，讓故宮國寶守護你的「背」，打開鏡頭發現人在兩廳院，或是讓IKEA佈置你的家，品味升級。

為配合防疫升級，故宮博物院北部院區目前全面閉館，暫停北部院區所有對外活動，開館日將視疫情發展滾動式調整，不過民眾可以透過線上展覽，不出門也能賞析文物，另外也提供視訊美背圖，包括人氣必看的「肉形石」、「翠玉白菜」，故宮三寶之一的郭熙《早春圖》和李唐《萬壑松風圖》等23款精選圖片可下載，換個方式遊故宮，走入畫中，遊山玩水，也讓視訊會議更有話題。

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▲故宮精選23款視訊美背圖。（圖／翻攝自故宮官網）

疫情讓許多藝文表演暫停演出或延期，沒辦法到兩廳院看表演、聽音樂會的日子，不妨把兩廳院免費提供的場館空間圖，下載到電腦裡存起來，一秒切換各種場景，讓你下一場會議站上國家戲劇院舞臺、在劇院的紅椅子、在音樂廳管風琴前、藝文廣場上、在綠牆前、神秘的貴賓包廂內，共8款背景圖支援視訊會議，增添遠距線上會議的小樂趣。

▲IKEA提供虛擬美圖背景免費下載。（圖／翻攝自IKEA線上購物官網）

視訊通話時，擔心家中太亂、太多雜物被發現嗎？IKEA也提供了各種空間情境的虛擬美圖背景，共12款可選擇，透過線上購物官網即可下載，像是收納狂的極致書櫃牆、簡約俐落的工業風書房、夢寐以求的童話鄉村風、慵懶愜意的夏日午後、恬靜舒適的藍色系空間等，不論是專業的工作環境、戶外休閒或舒適居家空間，選擇喜愛的情境風格套用，線上開會時不用再為背景煩惱。

故宮視訊會議背景圖

兩廳院背景圖

IKEA虛擬美圖背景