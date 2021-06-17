等到50歲第一次演舞台劇就取消！謝銘祐為疫情寫歌：渴望再度見面

▲綠光劇團「線上陪伴計畫」，第一波推出謝銘祐創作《愛相信咱一定會閣見面》。（影／綠光劇團）



記者林育綾／台北報導

綠光劇團音樂劇《結婚！結昏?辦桌》場場完售，但受到疫情影響取消，許多演員、工作人員也因此沒了收入，其中演員謝銘祐說，自己等到50多歲終於圓夢有了第一次演戲的機會，沒想到演完台北場，緊接台中、高雄都取消，他鬱悶之餘也為了疫情寫一首歌，強烈表達渴望再跟大家見面，也鼓勵人們堅信未來，搭配第一線防疫人員付出的畫面超級催淚。

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▲謝銘祐50多歲第一次圓夢演舞台劇，就遇到疫情取消，創作《愛相信咱一定會閣見面》。（圖／翻攝綠光劇團影片）

綠光劇團原計劃在北中南巡迴音樂劇《結婚！結昏?辦桌》，不過受到疫情影響，先前取消6月18日至20日在臺中歌劇院的演出，緊接7月2日至4日高雄場也宣告取消，團隊粗估此波損失將達千萬，演出前長達4個月的前置工作、排練，也都暫時無用武之地，很多演員、工作人員也因此沒了收入。

▲謝銘祐在直播分享創作動機。（圖／綠光劇團提供）

今（17）日劇團舉行「線上陪伴計畫」記者會，謝銘祐說，自己一直都很想當演員，好不容易等到50多歲，接了人生第一場舞台劇，沒想到才演了台北場，後面的場次就因疫情取消，真的、真的很渴望能夠再度跟大家見面，所以創作了這首《愛相信咱一定會閣見面》，也是要感謝疫情以來，很多第一線的人在為大家守著，我們才可以堅持並相信「還有再次見面的機會」。

歌曲搭上了新聞第一線人員努力的畫面，加上歌詞相當催淚，還有吳念真獻聲配音，以及王俊傑編曲。演員陳竹昇也首度用視訊參與記者會，他透露演出取消後，確實變得有點茫然，因此現在藉由網路，為了還在崗位上守護我們的朋友做一些事情，所以小黑哥（謝銘祐）也創作了這首歌，此時此刻就是用我們僅會的能力來付出一點力。

▲陳竹昇透露自己首次用視訊出席線上記者會。（圖／綠光劇團提供）

而吳念真今出席線上記者會也提到，其實自己活到這把年紀，已經習慣遇到什麼、解決什麼，這一個月以來的防疫生活也很平靜，「但是身為長輩，最擔心的就是小朋友（劇團年輕人）生活有沒有困難」，尤其在表演前，長達4個月都在準備，如今戲沒辦法演，生計一定會受到影響，就他所知，現在很多演員都去送UberEats了。

▲吳念真心疼劇團工作人員、演員，期望觀眾能透過「雨天撐傘」的計畫支持劇團。（圖／翻攝直播畫面）

因此吳念真也開口求大眾，如果已經買票的觀眾行有餘力，希望能夠透過「雨天撐傘」的計畫幫忙與支持，更為此錄製影片說明，「雨天撐傘的意思就是，將你已經付出的票款，轉為捐款，無論雨再大，若有你的雨傘來遮，所有演員和工作人員的身軀就會乾，他們就有勇氣再往前走」。

粉絲看了影片後，也紛紛在綠光劇團粉專留言，「已捐，一起撐傘！」、「高雄場取消～已填單捐款，綠光劇團加油！期待10月人間條件7」、「我已捐，需耐心填表。」、「聽到吳導聲音，看到同島一命，眼淚不停的流下」、「加油！已轉為捐款。期待人間7會相見」。

相關資訊：兩廳院「 雨天，我們撐傘 」、 綠光劇團Facebook

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