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藝術家公開斜槓生活、線上讀劇！兩廳院「當我們宅藝起」特企登場

▲▼兩廳院「當我們宅藝起」線上特企。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院「當我們宅藝起」線上特企，公開藝術家宅在家的斜槓生活。（圖／兩廳院提供）

 記者林育綾／綜合報導

疫情升溫連帶影響表演藝術，兩廳院發起「當我們宅藝起」線上特別企劃今（15）日起登場，首先推出與布拉瑞揚舞團合作的創意影片，公開團員們宅在家的斜槓人生，包括裁縫、書法、烘焙⋯等；另外也舉行線上活動，除了有免費報名的線上分享，還有ONLINE線上讀劇票價100元、舞蹈體驗課300元，讓民眾宅在家也能接觸藝文生活。

兩廳院規劃「當我們宅藝起」線上特企，除了以線上影片、直播等方式，介紹疫情下藝術家的不同生活面貌之外；也推出表演藝術相關的線上活動、課程，讓大眾延續對表演藝術的熱情，同時也支持藝術家。其中像是知名的布拉瑞揚舞團、阮劇團、周章佞、小事製作、姚尚德與多位音樂家、藝術家和團隊，都加入了行列。

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▲▼兩廳院「當我們宅藝起」線上特企。（圖／兩廳院提供）

▲藝術家公開斜槓生活。（圖／兩廳院提供）

首支影片是由來自台東的布拉瑞揚舞團，用幽默的方式公開舞者在東海岸一天的「斜槓人生」，像是包小米粽）、畫畫、捕魚、劈柴、雕刻、裁縫、編織花冠、刺繡、做蛋糕、寫書法⋯等。

▼影／絕對是斜槓人生指日可待之BDC快閃店

布拉瑞揚說，這波疫情來的快又急，原本5/16就要上台的「海之鬧vol.1_布拉瑞揚舞團之夜」，在演出前5天緊急取消，接著是6月初的2021臺東藝術節《沒有害怕太陽和下雨》也宣布延期至8月，「在台東生活的我們，即使演出取消，每天的日常依舊，心中相信一切都會好轉。可能這波疫情撐過去後，團員都發展出不錯的副業了。希望大家一切安好，很快可以在劇場相見」。

▲▼兩廳院「當我們宅藝起」線上特企。（圖／兩廳院提供）

▲疫情撐過後，藝術家也發展出新的技能。（圖／兩廳院提供）

「當我們宅藝起」線上特企，即日起每周將有線上分享、互動課程上線，本周除了創意影片上線外，還有6/26舉辦的「臺語讀劇教室ONLINE全會員線上體驗場」，由阮劇團精心策畫，課程中將一起練習《十殿》劇中的台語讀白，並由導演汪兆謙、專業講師林瑞崐進行線上臺語口說、表達演練教學，票價100元。

7/6則推出「以身書寫—周章佞的舞蹈體驗課」，由在雲門舞集《行草》中舞出滂薄「永」字的資深舞者周章佞帶領，除了介紹傳統肢體功法，還有以身書寫、模擬書法基本筆法，並以董陽孜老師作品「瑟兮僩兮，赫兮喧兮」做創意延伸，以肢體書寫流傳數千年的字句，體會文字的力量和書法的韻味，展現獨特的身體語彙。

▲▼兩廳院「當我們宅藝起」線上特企。（圖／兩廳院提供）

▲資深舞者周章佞在線上帶領舞蹈體驗課。（圖／兩廳院提供）

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「當我們宅藝起」有非常豐富的線上免費活動和影音分享，同時也規畫了人數限定或售票的線上課程。作為藝術工作者，相信藝術不是只能侷限在劇場及舞台上，因此在疫情期間，兩廳院跟藝術家們一起創造各種可能性。

目前兩廳院連結各類藝術推廣計畫，陸續推出包括藝術推廣影片、創意影片、好哲凳Podcast，以及兩廳院會員在家可使用兩廳院購置的數位資料庫，希望透過多元的方案，把藝術送到大家的家裡。

「當我們宅藝起」線上特企系列

■線上創意、藝術推廣影片公開（不需報名）
6/15(二)布拉瑞揚舞團《絕對是斜槓人生指日可待之BDC快閃店》
6/18(五)在家也要廳院學—動身體篇
6/22(二)在家也要廳院學—演默劇篇

■線上免費活動（需報名）
7/2 (五)一首歌就說完了一生：跟著朱宥勳一起「讀」情歌
預計6/22開始接受報名。
參與對象：廳院青

■售票課程
廳院迷俱樂部│臺語讀劇教室ONLINE 全會員線上體驗場 06/26 (六)19:00 ~ 20:30
預計6/15啟售，票價：100元
參與對象：兩廳院會員

以身書寫—周章佞的舞蹈體驗課
07/06 (二)14:10 ~ 15:30
6/14啟售，票價：300元
參與對象：兩廳院會員

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