慣竊剪河濱公園護欄鐵鍊31條　硬拗「資源回收」

記者張君豪／台北報導

台北市道南河濱公園發生有慣竊偷河岸鐵鍊的離譜情事！轄區文山一警分局復興派出所警員8月29日傍晚接獲民眾報案，指稱該處河岸邊有民眾疑似破壞鐵鍊公物，該所警員到場後發現童姓男子使用工具剪破壞河堤護欄鐵鍊並下手竊取，當場搜身逮捕，起獲剪下的鐵鍊31條，查扣作案工具一批。

▲文山一警分局復興所警員逮捕偷竊道南河濱公園護欄鐵鍊的童姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲道南河濱公園護欄鐵鍊遭童姓竊嫌剪取。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示：復興所警員莊馥華、柯涵克8月29日19時30分在轄區巡邏時接獲報案，有人在河濱公園行為鬼祟，兩警抵達現場發現童姓竊嫌（67歲、多項竊盜前科），正在使用利剪將固定護欄上鐵鍊剪開，下手竊取鐵鍊，員警盤查後立刻將他逮捕，並起出贓物鐵鍊條31條、犯案用工具乙批。

童嫌遭警方逮捕後，辯稱他剪取鐵鍊是要拿去做資源回收，但河濱公園護欄鐵鍊係屬政府公物，童嫌家住新北市新店地區，卻大費周章自備工具跑來河濱公園竊取鐵鍊，說法明顯卸責。警方查扣他犯罪工具剪及犯案機車，訊後並依觸犯竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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