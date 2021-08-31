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社會 社會焦點 保障人權

騎贓車闖民宅偷金飾　笨賊撞護欄走路「跛腳」露餡

記者黃孟珍／苗栗報導

台中市1名蔡姓慣竊，28日騎著偷來的機車，前往苗栗縣頭份市1處民宅偷金飾，得手後沿台13線往南行駛；行經三義鄉雙湖橋下時，不慎自撞路邊護欄，走路一跛一跛當場被監視器拍得一清二楚，苗栗警方鎖定嫌犯身分，南下台中將蔡嫌逮捕，當場查扣金飾及現金1萬餘元，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲蔡嫌北上偷完金飾後，準備騎車返回台中，行經三義時不慎自撞護欄，被監視器清楚拍下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲蔡嫌北上偷完金飾後，準備騎車返回台中，行經三義時不慎自撞護欄，被監視器清楚拍下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，頭份分局28日上午10時17分接獲民眾報案，稱自己住家金項鍊遭竊，請求警方協助，員警到場勘查採證後，確定失竊物品為金項鍊2條、金戒子4只等物，隨即成立專案小組全力查緝。警方積極調閱監視器後，鎖定1名蔡姓男子騎著失竊車輛前往現場而涉有重嫌。

▲▼蔡嫌因自撞護欄而受傷，警方也在其住家中發現 失竊金飾及現金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼蔡嫌因自撞護欄而受傷，警方也在其住家中發現 失竊金飾及現金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼蔡嫌因自撞護欄而受傷，警方也在其住家中發現 失竊金飾及現金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼蔡嫌因自撞護欄而受傷，警方也在其住家中發現 失竊金飾及現金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，透過科技系統查緝時發現，有輛機車在三義鄉雙湖橋下發生自撞，經仔細比對確定是變裝後及更換車牌的蔡嫌，再以車牌追查下，立即趕往台中蔡嫌住處埋伏外，並報請臺灣苗栗地方檢署指揮偵辦。經過埋伏多時，專案小組於30日下午2時，見蔡嫌走出家門之際，立即上前盤查，蔡嫌見事跡敗露遂向警方坦承竊盜罪行，並當場在其身上查扣贓物黃金項鍊1條、現金新臺幣15500元、作案布鞋、褲子、袖套、口罩等贓證物。

另外，警方也前往台中市大里區1間機車行查扣涉案車牌一面及作案衣服、手套、鴨舌帽等。全案依竊盜罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

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