盧碧雨風暴　屏東台88貨櫃車打滑撞護欄！國3麟洛段待援駕駛遭撞

▲國道3號麟洛段5日早上發生車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台88萬丹段及國道3號麟洛段今(5)日早上相距4分鐘，各發生一起車禍，其中萬丹段車禍是一台貨櫃車自撞護欄；麟洛段車禍系自小貨車駕駛煞車不及，撞及正在進拖吊作業的事故車輛駕駛，造成待援駕駛受傷，由於當時屏東正下起大雨，警方不排除兩起車禍與下雨有關，惟真正肇事原因待進一步釐清。

▲▼台88萬丹交流道車禍。

屏東警分局調查，萬丹鄉台88快速道路西向16公里處近萬丹交流道，於今(5)日10時35分發生貨櫃車失控打滑撞擊護欄事故，現場佔用路肩及外側車道，內側車道仍可通行，事故原因尚待調查，幸未有人員傷亡。

警方目前正調閱行車紀錄畫面以及周邊監錄系統，以還原事故發生情形，並提醒用路人雨天駕車請減速行駛以維安全。

國道警察隊於早上10時39分接獲通報自小客車(A車)自撞內側護欄停於上述地點內側車道，駕駛人(身分待查)下車站於外側路肩待援，約經過10分鐘拖救車到場正進行拖吊作業，後方駕駛23歲的葉姓男子駕駛自小貨車(B車)，行至肇事地點見前方拖吊作業故切換往外側車道。

▲▼國道3號麟洛段車禍。

因前方車輛煞車減速，他跟著煞車時即失控撞擊站於外側路肩的21歲A車駕駛而肇事，A車駕駛受傷送醫治療，送醫當時尚有意識無生命危險。葉姓男子酒測值盤0，後續由竹田分隊處理中。

該隊呼籲駕駛人行車時遇雨應適度減速並拉長跟車距離，勿任意變換車道並避免緊急煞車，以維行車安全。

►Her今天推出ck one Summer中性淡香水原價2100元、特價799元