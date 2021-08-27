失業男為謀生淪為慣竊　專偷學生高價自行車

▲台南市警一分局查獲涉嫌連續偷高價單車變賣的馮姓男子，起部2部贓車及作案工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局近日發現轄內發生多起高單價自行車遭竊，經分析犯罪手法，竊嫌均係搭乘公車到犯案地點，選定高單價自行車，用油壓剪破壞防盜鎖，得手後大搖大擺騎乘自行車離去，犯罪過程僅5至10分鐘即順利得手，警方循線緝獲44歲馮姓男子，查出至少涉及23部自行車竊案，全案由檢警擴大偵辦中。



台南市警一分局警方分析犯案手法，循線成功鎖定竊嫌身分，隨即向台南地院聲請搜索票，並於26日布建攔截網絡埋伏查緝，當場緝獲正在竊取自行車得手之44歲馮姓犯嫌，並起獲俗稱「大剪刀」之油壓剪、瑞士刀型之螺絲起子等犯案工具及2部贓車。





馮嫌目前無業，犯罪行徑囂張狡猾，除選定成功大學周邊自行車聚集處，挑選學生所屬高價自行車竊取，竟不顧往來通行之人潮，光天化日行竊，幸因一分局員警不眠不休，過濾上千段監視器監視畫面，並運用科技分析建構攔截網路，竊嫌一進一分局轄再度犯案，警方馬上查察，再加上成功大學駐衛警偕同警方注意竊嫌特徵及其行蹤，才能及時緝獲正在犯案的馮嫌。

經初步清查馮嫌於2021年3月至8月間，至少竊取高價自行車多達23台，每部單車平均要1、2萬元，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並經檢察官向法官聲押獲准，目前正擴大偵辦中。





台南市警一分局呼籲市民朋友，對高單價自行車，應避免以一般大鎖或簡易鎖鏈，可使用防剪斷或腳踏車警報鎖，以降低歹徒犯罪動機、增加犯案難度，另如有於上述地點失竊自行車或自行車失竊後未報案之民眾，請向第一分局偵查隊06-2674881洽詢。

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