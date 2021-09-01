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疫後開學日！金山警啟動「護童勤務」　分局長林詮峰親上陣守護

▲疫後開學日！金山警啟動「護童勤務」 分局長林詮峰親上陣守護。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲疫後開學日！金山警啟動「護童勤務」，分局長林詮峰親上陣守護。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

自今年5月疫情三級警戒以來，學校採線上教學，今日開學日，為維護學生安全，新北市政府金山警分局即規劃執行交通疏導及護童專案勤務派員前往轄內各校門口守望，結合義交協勤民力，配合校方的導護老師及志工，並即時勸離臨停車輛維持校園周邊交通秩序，確保學童上下學安全。

金山警分局長林詮峰1日上午率同防治組林至信及派出所所長校園專任警力，結合義交、導護老師及學校志工，共同於每日上、放學時段在國小校門口執行交通疏導，以維持校園週邊交通及治安。同時針對轄內各級學校週邊地區加強巡邏密度，盤查可疑人士並提高見警率，淨化校園安全空間。

▲疫後開學日！金山警啟動「護童勤務」 分局長林詮峰親上陣守護。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警分局長林詮峰（右）率同防治組林至信（左）到校園執行護童專案。

金山警分局表示，金山、萬里、石門三區轄內12所小學、3所國中及2所高中（職）已全數納入規劃之安全防護網，開學即啟動強化校園安全機制及相關作為以建構安全的學習環境。

金山警分局長林詮峰表示，家長在接送學童時，請配合警方交通疏導，注意交通安全及學童們的動向，切勿讓他們任意跨越馬路以免發生危險，也不要為了貪圖方便而隨意停車，因而影響其他民眾用路權益，期望大家可以一同遵守，共同建造學校安全及優質交通環境。

▲疫後開學日！金山警啟動「護童勤務」 分局長林詮峰親上陣守護。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲疫後開學日！金山警啟動「護童勤務」 分局長林詮峰親上陣守護。（圖／記者郭世賢翻攝）

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