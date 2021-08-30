▲三芝「後厝漁港」漁具倉庫啟用，提升港區整體特色永續利用。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區後厝里「後厝漁港」在「嗨漁港計畫」下，港區內設有智慧型岸水電設備及海洋廢棄物暫置回收區，新北市政府更於2020年規劃興建後厝漁港漁具倉庫，興建20間鋼筋混凝土構造漁具倉庫於今年8月初完成結案供漁民使用。侯友宜於今30日視察後厝漁港宣布新北市首座青春山海線漁具倉庫正式啟用。

後厝漁港位於新北市三芝區後厝里，以往後厝漁港漁民以分別揪伙方式，各自購買貨櫃改裝為臨時倉庫方式存放網具，型式大小顏色都不盡相同，不僅易造成環境凌亂，無法放置於貨櫃內之漁具，也會造成髒亂，而且每到颱風季節容易遺失損壞也間接影響漁民作業。

▲三芝「後厝漁港」興建20間鋼筋混凝土建造的漁具倉庫供漁民使用。

農業局表示，透過本次工程在維持傳統漁作習慣的前提下，將舊有貨櫃進行移除，興建20間鋼筋混凝土建造的漁具倉庫供漁民使用，並搭配手動鐵捲門及透光玻璃磚導入自然光線，不僅省電耐用更符合永續，而且由彩繪團隊以人工漆畫方式，克服圖樣漸層及天候因素等課題，將倉庫外觀融入了青春山海線圖樣，跳脫以往漁具倉庫樣貌，使漁具倉庫不僅實用更提升港區整體特色。

新北市府也在港區內興建了插卡計費型岸水電系統及海洋廢棄物暫置區等設施；插卡計費型岸水電系統可落實使用者付費並提供穩定的水電來源，漁船靠岸時可利用岸水電設備進行補給及整補作業，無須發動引擎更能減少碳排放；另海洋廢棄物暫置區更提供港區內或漁船作業所產生之廢棄網具、海洋垃圾及船隻引擎廢油集中回收區，並定期進行回收；使漁港可再利用資源能進入經濟循環達到永續利用目的，並一步步朝向智能化漁港邁進。

▲漁具倉庫外觀融入了青春山海線圖樣，跳脫以往漁具倉庫樣貌。

侯友宜表示，新北市長達145公里的海岸線內共有28座漁港，是臺灣本島漁港最多的縣市，漁業處針對各漁港皆用盡心思設法改善，多方聽取漁民及在地民眾的聲音。透過「後厝漁港漁具倉庫興建工程」將漁具倉庫及外觀彩繪作全面性提升，大幅改善原有漁具擺放空間不足環境髒亂等問題，並融入美學概念有效提升港區整體視覺品質及整體景觀特色，同時也由漁港觀光帶動地方特色。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

碩士生偷拍女師被逮「摔機滅證」 家中電腦還藏一堆裙底照

快訊／台二線金山海岸浮屍卡礁岩 「頭骨外露」身分待查

快訊／基隆潮境公園女子潛水突身體不適 友人救上岸送醫

基隆「聲音照相」11路段科技執法 噪音車超標取締最高重罰3萬

基隆夫妻打高端後3度就醫 癱軟四肢無力「檢查無異狀」留院觀察