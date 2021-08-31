快訊／新北+2足跡曝　全聯、千葉火鍋、原住民料理店

▲新北市確診者公共場所足跡。（圖／新北市政府提供）
記者徐政璿／台北報導
新北市今（31日）新增2例本土，五股1例、中和1例；衛生局下午公布最新足跡，案16102於8月27日曾前往千葉火鍋三重集賢爵店；案16104於8月28日前往全聯中和福祥門市，8月29日到過原住民料理店左手村餐廳。
中央流行疫情指揮中心今（31日）公布國內新增3例本土病例，新北市2例、台北市1例。新北市長侯友宜15時召開疫情說明會，
指揮中心表示，今日新增3例本土的個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。
3例本土病例（均非居家隔離期間陽性者）為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，其中1例於8月16日發病，另2例於8月30日發病。
指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16093)，為本國籍60多歲男性，8月8日於越南確診，8月28日搭乘醫療專機返臺後至醫院採檢並治療，8月29日確診，8月30日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月29日累計公布14,784位確診個案中，已有13,676人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。
▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）
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