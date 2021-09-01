最長暑假結束！瑞芳警啟動「護童勤務」　維護校園安全

▲結束最長暑假！瑞芳警啟動「護童勤務」，維護校園安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應新冠肺炎疫情延燒，全台中、小學自5月中展開居家遠距教學後，將近4個月未進校園，至今9月1日終於開學，各級中小學及轄區派出所無不繃緊神經，嚴陣以待。新北市政府瑞芳警分局為維護轄區各中小學學童上、放學安全，針對各轄區23所國民小學，不畏嚴峻疫情，全面啟動「護童專案」。

瑞芳警分局表示，在這次護童勤務中不敢輕忽，除協助各學校的導護志工、老師維持學童上、下學交通秩序，加強校園周遭巡邏提高見警率外，更同步啟動「校園安全防護機制」，並提醒家長及學生注意防疫安全。

▲瑞芳警分局為維護轄區各中小學學童上、放學安全。

另開學期間加強執行「學幼童車稽查」勤務，針對違法改裝的學幼童交通車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送，冀能打造優質與安全的學習環境，以做好萬全準備，讓所有師生、家長均能安心與放心，守護國家未來的主人翁。

瑞芳轄區內共計有23所小學，學童數約有1900人，其中以瑞芳國小、吉慶國小、澳底國小、瑞濱國小等4所學童人數較多，於8月24日新上任的分局長王鴻儒相當關心學童上、下學安全。

瑞芳分局長王鴻儒表示，對於學童安全十分重視，除了在開學期間加強執行「學幼童車稽查」，更結合義交、學校志工、導護媽媽及老師於各所小學周邊在上下學時段執行「護童專案」勤務，關懷留意逗留學校外或落單之學童，適時提供協助，防止意外發生，讓學童快樂上學，安全回家。

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