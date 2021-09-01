第二類搶疫苗官員人數暴增　他：「自體繁殖」速度不輸病毒生命力

▲民眾施打疫苗 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對第二類新冠疫苗對象，中央流行疫情指揮中心6月15日造冊約16.2萬人，然而截至8月31日，造冊數已逾21.6萬人，約20萬接種第一劑，其中包含大量政府防疫人員，引發質疑。對此，資深媒體人黃創夏1日在臉書諷刺，生命自己會找到出路，官員自己會擴大數目，「自體繁殖」的速度完全不輸於病毒生命力。

黃創夏指出，6月中指揮中心公開說「政府防疫人員」中，中央的約3300人、地方的約4100人，持平地說，7400人在第一線和決策中心，列為第二類合理，但到了8月31日，指揮中心再公布防疫人員卻共8萬6939人。

根據指揮中心8月31日公布的「COVID-19疫苗第二類對象接種情形」，在造冊人數方面，中央衛生單位第一線防疫人員2萬2043人、地方第一線防疫人員3萬4392人、維持防疫體系運作之中央政府重要官員1710人、維持防疫體系運作之地方政府重要官員2萬8794人。

接種第一劑部分，中央衛生單位第一線防疫人員2萬824人、地方第一線防疫人員3萬1738人、維持防疫體系運作之中央政府重要官員1692人、維持防疫體系運作之地方政府重要官員2萬4793人。

而較爭議的是，「維持防疫體系必要之運作官員」有中央1710人及地方2萬8794人，其中未施打第一劑者，分別為18人、4001人，這4019人還能登記施打BNT疫苗。

▼指揮中心8月31日公布的「COVID-19疫苗第二類對象接種情形」。（圖／指揮中心提供）