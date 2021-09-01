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高端猝死第3例家屬「看新聞才知道死因」　淚訴：用生命警告大家

▲▼國產高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國產高端疫苗，目前累積6例接種後死亡個案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

第六輪接種高端疫苗，逾64萬人施打，各地陸續傳出不適個案，累積6例疑接種高端後死亡個案。對此，就有宣稱自己是打高端死亡第3例的家人在網路論壇上氣憤指出，對於初步解剖死因，「身為家屬，我們居然要從新聞才能知道！」更淚訴反問，「二哥用生命去警告大家，施打高端可能會得到的危險，那高端在施打前又給了二哥什麼警告？」

「老百姓家屬的悲哀」有一名女網友昨31日在網路論壇上發文表示，家中的二哥接種完高端疫苗後，在8月25日沒有任何徵兆下，「我們的二哥就這樣走了。」

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家屬指出，「我們沒辦法接受二哥走的不明不白」，所以在26日第一次相驗後，跟檢察官要求解剖，而檢察官也告知30日會進行解剖，不過到了隔日（27日），接到警局電話告知提前到今天下午解剖，「掛掉電話後，我覺得疑惑約好的時間怎麼突然改了，請枕邊人再打回去詢問提前解剖的原因是什麼？5分鐘後警局回電告知一切照舊。」

▲▼有接種高端後死亡的第3例家屬，在網上淚訴曝心聲。（圖／翻攝Dcard）

▲有接種高端後死亡的第3例家屬，在網上淚訴曝心聲。（圖／翻攝Dcard）

她表示，依照原本約定的30日時間解剖，解剖完後詢問法醫，是否能加驗免疫瑩光反應及血小板第四凝血抗體？得到的回應卻是：「驗那個沒有意義，然後，就沒有然後了。」

她指出，然而到了昨31日，「解剖後的死因，我們要看新聞才得知，日復一日的從殯儀館陪伴二哥後回家，滑著手機才突然發現二哥的死因有新聞了，身為家屬，我們居然要從新聞才能知道，這一切的一切，真的合理嗎？」

她說，「我們沒有否認過二哥的慢性病，疑慮一直都是為什麼明知道二哥有慢性病還讓他施打，如果之前新聞宣傳沸沸揚揚的時候，有任何一個人出來說：慢性病不建議施打，或是慢性病施打後可能會有死亡機率，那麼！我們家的二哥根本不會這麼堅定的在第一天就去施打，因為他還有一個家要養！」她淚訴，「沒有人會拿自己的生命去冒險，更何況這個生命承擔的是一個家！」

原PO也指出，「事發至今，除了社會局新聞發佈會先來慰問，也只是發佈，五天了，一個人影都沒看到，要我們家屬怎麼能不憤怒？」

她在文末也淚訴，二哥用生命去警告大家，施打高端可能會得到的危險，那高端在施打之前又給了二哥什麼警告？「我們不站出來會不會有更多人離開？」

指揮中心昨（31日）已釐清部分近期接種疫苗後死亡個案之死因，發言人莊人祥指出，解剖之7例個案中有3例接種高端疫苗，其中2人死因為主動脈剝離，另桃園一名40多歲男性死因則是冠狀動脈硬化性心臟病合併心肌梗塞。

▼高端疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼高端疫苗開打 新北三重體育館。（圖／記者呂佳賢攝）

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