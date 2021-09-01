「若我是部長」立刻做2件事　醫：疫苗會搶得許多國家不要不要的

記者陳俊宏／綜合報導

台灣持續大規模接種疫苗，精神科醫師潘建志分享如果他是衛福部長，會立刻做兩件事，「台灣廠商很厲害效率很高，搶疫苗會搶得許多國家不要不要的。哪天郭董開私人飛機，載3000萬支BNT回來，大家應該不會覺得太奇怪。」

潘建志8/31在臉書說，歐洲、美國等先進國家打什麼新冠疫苗最多？第1名是輝瑞BNT，第2名是莫德納。

「如果我是衛福部部長，事情會變得超簡單」，潘建志指出，他會馬上給輝瑞BNT正式藥證，莫德納也是，美國FDA（美國食品藥物管理局）過就給；有人說還要120天？不合理，修法唄，都給過EUA打進民眾身體了，還耍官腔真無聊。

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▼潘建志認為，商人的事給商人去做，部長專心防疫，不是很好嗎？（圖／指揮中心提供）

潘建志表示，有正式藥證後，廠商就可以自已去國外買，台灣廠商很厲害效率很高，搶疫苗會搶得許多國家不要不要的；哪天鴻海集團創辦人郭台銘開私人飛機，載3000萬支BNT回來，大家應該不會覺得太奇怪，台灣不但能打完第二劑，還能開始追歐美衝第三劑。

潘建志認為，當政府要公費施打時，開國內標招標，按政府採購法，以前的疫苗都是這樣，國外國內廠一起投標，要限制性mRNA投標也可以；中國疫苗？別擔心，法律上本來就不能用啊。

潘建志說，回歸慣例法制，省去很多紛紛擾擾，部長只要蓋個章給個藥證，就什麼問題都解決了，也不會再發生要和BNT簽約，結果人家已讀不回的糗事；商人的事給商人去做，部長專心防疫，不是很好嗎？

美國全面通過批准輝瑞BNT疫苗，是美國FDA史上最快通過獲得藥證的疫苗，這也意味後續疫苗進貨可望不用經過政府，可以直接和輝瑞BNT進貨，但申請後至少需要4個月審查時間。

▼潘建志說，歐美國家打最多的疫苗是輝瑞BNT，第2名是莫德納。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）