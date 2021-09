疫苗會引發心肌炎？　重症醫曝「2招判斷」：病史時序非常重要

▲有不少人憂心施打疫苗會引發心肌炎。圖為BNT疫苗。(圖/路透)

作者/黃軒醫師(現任重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師)

《 如何知道自己有否心肌炎?》

記者問我:「心肌炎,會很嚴重,很高嗎?」

我告訴她:

「一般病毒引發的心肌炎,我重症醫療,是最擔心的疾病之一!

而疫苗引起的心肌炎,我個人就比較不會擔心的」

她問:「為什麼?」

我就整理一下她問的問題,想必也是大家都想知道的,一般病毒引發的心肌炎和mRNA疫苗引發心肌炎的相同和差異…

A. 不同心肌炎的發生率

先説清楚一下:

「不要以為只有打疫苗,才會引發心肌炎!」

一般病毒引發的心肌炎發生率:

每10萬人中.就有10-20位!

疫苗(mRNA)心肌炎發生率:每10萬人中.才有1-2位!

看懂了嗎?疫苗(mRNA)引發的心肌炎,是一般病毒引發心肌炎發生率的十分之一!

我們才說「疫苗心肌炎」,是罕見的副作用!

B. 不同心肌炎的死亡率

我重症遇見臨床上的真實不是疫苗引發的心肌炎,重症醫師的壓力很大的,除了診斷的困難,還有近30年的心肌炎死亡率,並沒有改變過:

1年死亡率:20%

5年死亡率:50%

(The mortality rate is up to 20% at 1 year and 50% at 5 years. Despite optimal medical management, overall mortality has not changed in the last 30 years.)

而mRNA疫苗的心肌炎,依據美國的文章表示卻是0.00%!

C. 不同國家的心肌炎

1.已開發的國家,心肌炎的原因,大都是病毒引起的!也有一堆毒品濫用引發的。

2.在發展中的國家,引發心肌炎的原因,可能就是以嚴重的愛滋病毒為主,或是風濕免疫心肌病變引發的併發症。

3.其實這些都是參考而已,因為我在臺灣,這些原因引起的重症心肌炎都遇過!

D. 如何知道自己有心肌炎?

1.常見的症狀

其實自從媒體一直報導mRNA 疫苗接種後引發心肌炎,大家都期待心肌炎,有特殊的症狀,就可以提醒自己會有心肌炎,事實上,目前沒有特定的單一症狀告知你,一發生,一定是心肌炎發作的。

(No single sign or symptom will be specific to make the diagnosis)

2.但是,不管是疫苗引起或一般的心肌炎,大部分的病人,典型的,都會呈現這三大症狀:

「呼吸困難、胸痛、心悸」!

3.常見的時序

E. 最可靠的,還是病史:

1.如果是一般的病毒性心肌炎:

在未呈現典型症狀之前的「7-14天內」,會曾有過類流感症狀,例如發燒、無力,肌痛,嘔吐和拉肚子

2.如果是mRNA疫苗接種後引發的心肌炎,通常是在「接種2天之後」,才開始發生典型的三大症狀。

所以,「病史的時序,非常重要」大家都看懂了嗎?

F. 同樣的症狀,不同的結局

上述的不舒服症狀,都要去看醫生,不要以為你沒有打疫苗接種,你就不會得心肌炎,其心肌炎的發生率,可比mRNA疫苗引起的心肌炎高出近10倍呢!且這樣的心肌炎,有一半的人,會在5年內死亡呢!

如果打完疫苗接種,真的被診斷是心肌炎,也不要擔心,因為心肌炎95%都是輕症,而依以色列的統計,這些人住院平均,也只有4天而已!而依美國的統計死亡率是0.00%。

G. 如何知道自己有否心肌炎?

簡單整理一下:

出現「胸痛、喘、心悸」之前的:

1. ‘2天’ 有打過mRNA疫苗 ,尤其是第二劑之後 或

2. ‘7-14天’ 有類流感症狀

不管有無打疫苗接種,超過1個禮拜,仍未好的任何症狀,其實都得要小心,因為

如果是一般病毒引發的心肌炎,那可是mRNA疫苗的10倍以上,且非常致命的

以上,記得去看看醫生一下,畢竟診斷心肌炎很困難的,還是由醫師專業及早為您評估才正確!

※本文章已獲作者授權,未經同意請勿轉載。