疫苗會引發心肌炎？　重症醫曝「2招判斷」：病史時序非常重要

▲有不少人憂心施打疫苗會引發心肌炎。圖為BNT疫苗。（圖／路透）

作者／黃軒醫師（現任重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師）

《 如何知道自己有否心肌炎？》

記者問我：「心肌炎，會很嚴重，很高嗎？」

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我告訴她：

「一般病毒引發的心肌炎，我重症醫療，是最擔心的疾病之一！

而疫苗引起的心肌炎，我個人就比較不會擔心的」

她問：「為什麼？」

我就整理一下她問的問題，想必也是大家都想知道的，一般病毒引發的心肌炎和mRNA疫苗引發心肌炎的相同和差異…

A. 不同心肌炎的發生率

先説清楚一下：

「不要以為只有打疫苗，才會引發心肌炎！」

一般病毒引發的心肌炎發生率：

每10萬人中.就有10-20位！

疫苗（mRNA)心肌炎發生率：每10萬人中.才有1-2位！

看懂了嗎？疫苗（mRNA)引發的心肌炎，是一般病毒引發心肌炎發生率的十分之一！

我們才說「疫苗心肌炎」，是罕見的副作用！

B. 不同心肌炎的死亡率

我重症遇見臨床上的真實不是疫苗引發的心肌炎，重症醫師的壓力很大的，除了診斷的困難，還有近30年的心肌炎死亡率，並沒有改變過：

1年死亡率：20%

5年死亡率：50%

（The mortality rate is up to 20% at 1 year and 50% at 5 years. Despite optimal medical management, overall mortality has not changed in the last 30 years.）

而mRNA疫苗的心肌炎，依據美國的文章表示卻是0.00%！

C. 不同國家的心肌炎

1.已開發的國家，心肌炎的原因，大都是病毒引起的！也有一堆毒品濫用引發的。

2.在發展中的國家，引發心肌炎的原因，可能就是以嚴重的愛滋病毒為主，或是風濕免疫心肌病變引發的併發症。

3.其實這些都是參考而已，因為我在臺灣，這些原因引起的重症心肌炎都遇過！

D. 如何知道自己有心肌炎？

1.常見的症狀

其實自從媒體一直報導mRNA 疫苗接種後引發心肌炎，大家都期待心肌炎，有特殊的症狀，就可以提醒自己會有心肌炎，事實上，目前沒有特定的單一症狀告知你，一發生，一定是心肌炎發作的。

（No single sign or symptom will be specific to make the diagnosis）

2.但是，不管是疫苗引起或一般的心肌炎，大部分的病人，典型的，都會呈現這三大症狀：

「呼吸困難、胸痛、心悸」！

3.常見的時序

E. 最可靠的，還是病史：

1.如果是一般的病毒性心肌炎：

在未呈現典型症狀之前的「7-14天內」，會曾有過類流感症狀，例如發燒、無力，肌痛，嘔吐和拉肚子

2.如果是mRNA疫苗接種後引發的心肌炎，通常是在「接種2天之後」，才開始發生典型的三大症狀。

所以，「病史的時序，非常重要」大家都看懂了嗎？

F. 同樣的症狀，不同的結局

上述的不舒服症狀，都要去看醫生，不要以為你沒有打疫苗接種，你就不會得心肌炎，其心肌炎的發生率，可比mRNA疫苗引起的心肌炎高出近10倍呢！且這樣的心肌炎，有一半的人，會在5年內死亡呢！

如果打完疫苗接種，真的被診斷是心肌炎，也不要擔心，因為心肌炎95%都是輕症，而依以色列的統計，這些人住院平均，也只有4天而已！而依美國的統計死亡率是0.00%。

G. 如何知道自己有否心肌炎？

簡單整理一下：

出現「胸痛、喘、心悸」之前的：

1. ‘2天’ 有打過mRNA疫苗 ，尤其是第二劑之後 或

2. ‘7-14天’ 有類流感症狀

不管有無打疫苗接種，超過1個禮拜，仍未好的任何症狀，其實都得要小心，因為

如果是一般病毒引發的心肌炎，那可是mRNA疫苗的10倍以上，且非常致命的

以上，記得去看看醫生一下，畢竟診斷心肌炎很困難的，還是由醫師專業及早為您評估才正確！

※本文章已獲作者授權，未經同意請勿轉載。