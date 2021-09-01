　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫苗會引發心肌炎？　重症醫曝「2招判斷」：病史時序非常重要

▲▼德國BioNTech新冠疫苗，BNT疫苗。（圖／路透）

▲有不少人憂心施打疫苗會引發心肌炎。圖為BNT疫苗。（圖／路透）

作者／黃軒醫師（現任重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師）

《 如何知道自己有否心肌炎？》

記者問我：「心肌炎，會很嚴重，很高嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

我告訴她：

「一般病毒引發的心肌炎，我重症醫療，是最擔心的疾病之一！

而疫苗引起的心肌炎，我個人就比較不會擔心的」

她問：「為什麼？」

我就整理一下她問的問題，想必也是大家都想知道的，一般病毒引發的心肌炎和mRNA疫苗引發心肌炎的相同和差異…

A. 不同心肌炎的發生率

先説清楚一下：

「不要以為只有打疫苗，才會引發心肌炎！」

一般病毒引發的心肌炎發生率：

每10萬人中.就有10-20位！

疫苗（mRNA)心肌炎發生率：每10萬人中.才有1-2位！

看懂了嗎？疫苗（mRNA)引發的心肌炎，是一般病毒引發心肌炎發生率的十分之一！

我們才說「疫苗心肌炎」，是罕見的副作用！

B. 不同心肌炎的死亡率

我重症遇見臨床上的真實不是疫苗引發的心肌炎，重症醫師的壓力很大的，除了診斷的困難，還有近30年的心肌炎死亡率，並沒有改變過：

1年死亡率：20%

5年死亡率：50%

（The mortality rate is up to 20% at 1 year and 50% at 5 years. Despite optimal medical management, overall mortality has not changed in the last 30 years.）

而mRNA疫苗的心肌炎，依據美國的文章表示卻是0.00%！

C. 不同國家的心肌炎

1.已開發的國家，心肌炎的原因，大都是病毒引起的！也有一堆毒品濫用引發的。

2.在發展中的國家，引發心肌炎的原因，可能就是以嚴重的愛滋病毒為主，或是風濕免疫心肌病變引發的併發症。

3.其實這些都是參考而已，因為我在臺灣，這些原因引起的重症心肌炎都遇過！

D. 如何知道自己有心肌炎？

1.常見的症狀

其實自從媒體一直報導mRNA 疫苗接種後引發心肌炎，大家都期待心肌炎，有特殊的症狀，就可以提醒自己會有心肌炎，事實上，目前沒有特定的單一症狀告知你，一發生，一定是心肌炎發作的。

（No single sign or symptom will be specific to make the diagnosis）

2.但是，不管是疫苗引起或一般的心肌炎，大部分的病人，典型的，都會呈現這三大症狀：
「呼吸困難、胸痛、心悸」！

3.常見的時序

E. 最可靠的，還是病史：

1.如果是一般的病毒性心肌炎：

在未呈現典型症狀之前的「7-14天內」，會曾有過類流感症狀，例如發燒、無力，肌痛，嘔吐和拉肚子

2.如果是mRNA疫苗接種後引發的心肌炎，通常是在「接種2天之後」，才開始發生典型的三大症狀。

所以，「病史的時序，非常重要」大家都看懂了嗎？

F. 同樣的症狀，不同的結局

上述的不舒服症狀，都要去看醫生，不要以為你沒有打疫苗接種，你就不會得心肌炎，其心肌炎的發生率，可比mRNA疫苗引起的心肌炎高出近10倍呢！且這樣的心肌炎，有一半的人，會在5年內死亡呢！

如果打完疫苗接種，真的被診斷是心肌炎，也不要擔心，因為心肌炎95%都是輕症，而依以色列的統計，這些人住院平均，也只有4天而已！而依美國的統計死亡率是0.00%。

G. 如何知道自己有否心肌炎？

簡單整理一下：

出現「胸痛、喘、心悸」之前的：

1. ‘2天’ 有打過mRNA疫苗 ，尤其是第二劑之後 或

2. ‘7-14天’ 有類流感症狀

不管有無打疫苗接種，超過1個禮拜，仍未好的任何症狀，其實都得要小心，因為

如果是一般病毒引發的心肌炎，那可是mRNA疫苗的10倍以上，且非常致命的

以上，記得去看看醫生一下，畢竟診斷心肌炎很困難的，還是由醫師專業及早為您評估才正確！

本文章已獲作者授權，未經同意請勿轉載。

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
長腿妹牽12歲女兒開學！6年身材對比「母女變姊妹」辣翻
首批BNT遲到了！　最快明晨抵台灣
她遭2男灌醉輪流性侵！　跳樓癱瘓噎死
高端猝死家屬「看新聞才知死因」　淚訴：用生命警告大家
「4大疫苗」將到齊！剩多少、何時打一次看懂
美豔熟女變淫媒　台女出國豪宅激戰！17天狠賺25萬
7台救護車被砸爛！　3惡煞鐵鎚狂打影片曝光
青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴：我什麼都不要了
快訊／高鐵加開「5折列車優惠」　9／2開搶
罵人「長得像黃安」公然侮辱！　黃安爆粗口回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

中秋「國5壅塞時段」出爐！行車時間恐增7倍　車速不到40公里

首批BNT將遲到！飛機尚未起飛　最快明晨運抵台灣

病人心跳變一直線！醫衝出急診室「脫下手套」　女兒哭摸最後溫度

八卦山隧道年底前開放大型重機　員林工務段兩度會勘證實

台灣觀光快斷氣　晶華董座曝「飯店死傷」慘況：我需要葉克膜

公車上演流浪記！一張照曝「學生多久沒上課」　網笑翻：怎能戳破

午後雷雨熱區曝！明1關鍵轉變讓「雨勢更大、雨時拉長」還會打雷

喝手搖飲小心了！　老虎堂、萬波和丹丹「總糖量」標示不實

大學生返校福音！高鐵加碼14班「5折列車」　9／2開始搶票

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

中秋「國5壅塞時段」出爐！行車時間恐增7倍　車速不到40公里

首批BNT將遲到！飛機尚未起飛　最快明晨運抵台灣

病人心跳變一直線！醫衝出急診室「脫下手套」　女兒哭摸最後溫度

八卦山隧道年底前開放大型重機　員林工務段兩度會勘證實

台灣觀光快斷氣　晶華董座曝「飯店死傷」慘況：我需要葉克膜

公車上演流浪記！一張照曝「學生多久沒上課」　網笑翻：怎能戳破

午後雷雨熱區曝！明1關鍵轉變讓「雨勢更大、雨時拉長」還會打雷

喝手搖飲小心了！　老虎堂、萬波和丹丹「總糖量」標示不實

大學生返校福音！高鐵加碼14班「5折列車」　9／2開始搶票

見面才知「網友竟是塔利班」！同志遭2男性侵虐打　劫後倖存更崩潰

不甘老被當女傭使喚　方琦控母梁佑南「道德綁架」

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

無薪假5.8萬人創疫情以來高點！　9成都是旅行社

用槍柄K前女友頭部落跑　警封鎖公寓抓人！他車上還有毒品慘了

柯建銘期許新會期改變國會文化　「立法院不是只有朝野對立惡鬥」

第二類搶疫苗「官員人數暴增」　他：自體繁殖速度不輸病毒生命力

嗆「落漆」釀殺機！電玩男殺紅眼恐怖割頸　補教女師噴血搶命　　　

瑪莎拉蒂「新休旅車」將出Trofeo高性能版　馬力500匹起

公幼採購垃圾桶單價8600元惹議　長沙教育局：訂製款價格合理

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

人妻逛全聯瞬間後悔！她揭原因網共鳴

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

更強大雷雨將來襲！歐美預報下周準颱風

四叉貓分析　高端「這一點」勝AZ、莫德納

姊姊嫁軟爛男　他怒：不如嫁叉燒

要秋涼了？估首波東北季風報到時間曝

五倍券有望9月發！　數位紙本券登記方法一次看

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

台生地獄生活　6點上學23點回家

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

更多熱門

相關新聞

打BNT疫苗「月經失調」大出血！相片曝光

打BNT疫苗「月經失調」大出血！相片曝光

南韓近期開放18至49歲一般民眾預約登記接種新冠疫苗，主要以輝瑞（BNT）、莫德納等mRNA疫苗為主，然而輝瑞疫苗卻不斷在南韓出現多種異常副作用的案例，繼先前有公務人員與體育教師在接種輝瑞後出現急性白血病，近期陸續有女性抱怨接種後月經失調、陰部大出血，滲透到整個衛生棉與床墊濕潤鮮紅一片，甚至還長出紅斑。

醫喊若做2件事：搶疫苗會搶得許多國家不要不要的

醫喊若做2件事：搶疫苗會搶得許多國家不要不要的

台灣「4大疫苗拼圖」今晚湊齊！

台灣「4大疫苗拼圖」今晚湊齊！

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

疫苗股回穩！高端漲2.5元　聯亞藥跌0.8％

疫苗股回穩！高端漲2.5元　聯亞藥跌0.8％

關鍵字：

黃軒疫苗BNT

讀者迴響

熱門新聞

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

李洋「愛的緊扣」全直擊　大街緊擁美腿女友超放閃

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面