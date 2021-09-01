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「18-22歲優先打BNT」憑什麼？　網揭1類人也在等：不打高端就排隊

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布BNT疫苗規畫，除了12歲至17歲青少年優先造冊接種，其餘的BNT則會開放預約平台意願登記，並優先提供給18歲至22歲民眾預約。就有網友不解，18、19歲連高端都沒得打，所以優先當然沒話說，但20歲至22歲也可以預約其他品牌，到底憑什麼成為BNT的優先接種對象？

有網友在PTT的Gossiping板上，以「我就問20-22歲憑什麼優先打BNT」為題丟出討論，提到第六輪的高端早已開放到20歲以上的民眾，換言之，20歲至22歲民眾若還沒接種，就是不想打高端。

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原PO並不是覺得不能挑自己喜歡的廠牌，但是既然要挑，就應該排隊等待，比方說，之前單勾莫德納、7月19日後才加選AZ且不打高端的這族群，同樣因為「挑」疫苗而讓自己連第一劑都還沒打，只能繼續等。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友對這個決策諸多討論。（圖／翻攝自PTT）

12歲至17歲BNT剩餘量優先提供給18歲至22歲民眾的政策，讓原PO相當不解，18歲、19歲連高端都沒得打，他當然沒意見，但20歲至22歲究竟憑什麼？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「要選疫苗就慢慢等啊」、「我剛滿23歲」、「好奇施打標準規定到底在哪」、「為什麼BNT在20歲至22歲這個年齡層要突然改變長幼有序的規則」、「看到上班族一直被插隊就是不爽」。

昨日有記者在記者會上提問，18歲至22歲族群疫苗順位被排在比較後面，之前指揮中心則回應還有AZ和莫德納可打，為何後來決定讓這些人先接種BNT？

對此，陳時中引用「父子騎驢」寓言，說其實『父子騎馬、騎牛』故事一直在問，我已經回答過很多次，我們還是以最大效益為考慮，就好像大家講說打了第一劑可能有5、6成保護力，打第二劑可能有8、9成保護力，這兩劑讓兩個人去打可能會得到100到120保護力，在一個人身上只有8、9成」，在有限疫苗前提之下，廣泛打第一劑，社會防護力會比較好。

18-22歲優先打BNT。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布BNT接種規畫。（圖／指揮中心提供）

陳時中這席話讓外界諸多討論，像醫師沈政男就認為，讓12歲至17歲先接種BNT是因為沒有別的疫苗可用，但18歲至22歲納入優先接種順序的道理何在？如果18歲至22歲有感染風險，為何不讓這些人接種AZ疫苗？是不是指揮中心認為不適合？否則幹嘛不讓這些人預約AZ、把BNT留給年長族群？沈政男指出，全世界沒人將18歲至22歲列入新冠疫苗施打優先名單，顯然從頭到尾在BNT上，蔡政府就是政治操作頻頻。

台灣民意基金會董事長游盈隆也批評，「朝令夕改、輕諾寡信、不負責任的政府，應公開道歉，請求人民原諒」，這個政策一出，聽到消息的人會有多錯愕和憤怒，尤其那些滿懷期待、剛登記的341萬BNRT國民，這樣公平嗎？符合正義原則嗎？他批蔡政府自毀承諾、反覆無常，這是指揮中心做過最令人氣憤，甚至足以走上街頭抗爭的決策。

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