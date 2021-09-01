「18-22歲優先打BNT」憑什麼？　網揭1類人也在等：不打高端就排隊

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布BNT疫苗規畫，除了12歲至17歲青少年優先造冊接種，其餘的BNT則會開放預約平台意願登記，並優先提供給18歲至22歲民眾預約。就有網友不解，18、19歲連高端都沒得打，所以優先當然沒話說，但20歲至22歲也可以預約其他品牌，到底憑什麼成為BNT的優先接種對象？

有網友在PTT的Gossiping板上，以「我就問20-22歲憑什麼優先打BNT」為題丟出討論，提到第六輪的高端早已開放到20歲以上的民眾，換言之，20歲至22歲民眾若還沒接種，就是不想打高端。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO並不是覺得不能挑自己喜歡的廠牌，但是既然要挑，就應該排隊等待，比方說，之前單勾莫德納、7月19日後才加選AZ且不打高端的這族群，同樣因為「挑」疫苗而讓自己連第一劑都還沒打，只能繼續等。

▲網友對這個決策諸多討論。（圖／翻攝自PTT）

12歲至17歲BNT剩餘量優先提供給18歲至22歲民眾的政策，讓原PO相當不解，18歲、19歲連高端都沒得打，他當然沒意見，但20歲至22歲究竟憑什麼？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「要選疫苗就慢慢等啊」、「我剛滿23歲」、「好奇施打標準規定到底在哪」、「為什麼BNT在20歲至22歲這個年齡層要突然改變長幼有序的規則」、「看到上班族一直被插隊就是不爽」。

昨日有記者在記者會上提問，18歲至22歲族群疫苗順位被排在比較後面，之前指揮中心則回應還有AZ和莫德納可打，為何後來決定讓這些人先接種BNT？

對此，陳時中引用「父子騎驢」寓言，說其實『父子騎馬、騎牛』故事一直在問，我已經回答過很多次，我們還是以最大效益為考慮，就好像大家講說打了第一劑可能有5、6成保護力，打第二劑可能有8、9成保護力，這兩劑讓兩個人去打可能會得到100到120保護力，在一個人身上只有8、9成」，在有限疫苗前提之下，廣泛打第一劑，社會防護力會比較好。

▲指揮中心公布BNT接種規畫。（圖／指揮中心提供）

陳時中這席話讓外界諸多討論，像醫師沈政男就認為，讓12歲至17歲先接種BNT是因為沒有別的疫苗可用，但18歲至22歲納入優先接種順序的道理何在？如果18歲至22歲有感染風險，為何不讓這些人接種AZ疫苗？是不是指揮中心認為不適合？否則幹嘛不讓這些人預約AZ、把BNT留給年長族群？沈政男指出，全世界沒人將18歲至22歲列入新冠疫苗施打優先名單，顯然從頭到尾在BNT上，蔡政府就是政治操作頻頻。

台灣民意基金會董事長游盈隆也批評，「朝令夕改、輕諾寡信、不負責任的政府，應公開道歉，請求人民原諒」，這個政策一出，聽到消息的人會有多錯愕和憤怒，尤其那些滿懷期待、剛登記的341萬BNRT國民，這樣公平嗎？符合正義原則嗎？他批蔡政府自毀承諾、反覆無常，這是指揮中心做過最令人氣憤，甚至足以走上街頭抗爭的決策。

【相關報導】

►18-22歲優先打BNT！阿中喊「父子騎馬」 醫：全世界沒人這樣做

►BNT優先施打轉彎 游盈隆轟「足以上街抗爭」：陳時中應自請處分

►AZ疫苗對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符 網懊惱：就是我

►18到22歲大學生「可先打BNT」！上班族再度崩潰PTT洗版：又插隊？