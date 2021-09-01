公車上演流浪記！一張照曝「學生多久沒上課」　網笑翻：怎能戳破

▲原PO搭公車時，竟遇超鬧一幕。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是開學日，今年因為疫情關係，放了超長的暑假，就有網友注意到，有學生在搭公車時，疑似太久沒上課，所以竟將書包遺留在座位上，忘記帶下車。照片曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，提到今天終於迎接新學期了，不過，她在搭公車時卻目睹超鬧一幕。從照片可見，有學生似乎忘了自己出門是為了上學，所以居然連書包都沒拿就趕著下車，包包孤零零地躺在椅子上，意外戳中不少網友的笑點。

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▲「書包」坐過站。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO表示，原本她以為那是旁邊高中生的背包，然而那群學生下車後，包包還是沒跟著下車，所以她就眼睜睜看著書包獨自搭了17站。因為是最後一個下車的乘客，所以她在刷卡時就告訴司機這件事，對方則回「謝謝你，那個人有打電話來說。」讓原PO聽了不禁直呼，「同學打起精神好嗎？」

爆笑照片曝光後，網友紛紛留言回應，「他就是故意的，怎麼能戳破呢」、「自己沒睡過站已經很厲害了」、「出名了，第一天上課就沒帶書包」、「看得出來那位同學是多不想面對開學」、「第一天就把書包忘了，第二天應該把自己忘在公車上」。