　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抱一下才上課！開學日家長進不了校園　站校門揮手目送小一新生

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天開學恢復到校上課。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

今天是中小學校開學日，因應防疫，家長不能入校園，一大早校門口就擠滿送學生上課的家長，有家長坦言還是會擔心學生在學校裡的防疫工作，也有小一新生家長擔心學生第一次到學校陌生，在校門分開前深深的抱著孩子，離別後伸長脖子看著孩子進到教室，才不捨離開。

最長暑假終於結束，《ETtoday新聞雲》記者一早到北市大橋國小直擊學生上課狀態。有的家長開心表示「終於把小孩送到學校了」，但也坦言，心情還是有點緊張，尤其擔心天氣熱小朋友沒辦法一整天都戴好口罩，一口氣準備了5個口罩在書包裡，可以更換使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

有家長表示，本來預計幫學生請防疫假，但在了解學校的防疫工作後很放心，且小朋友也很期待看到同學，因此決定讓孩子進校上課，但家長也提到，「有隨時做好回家上課的準備，畢竟現在（疫情）還是有一定的風險」。

也有家長表示，自己的小朋友比較害羞，知道上課第一天不能賠進校園後就不斷的在打預防針，也不斷提醒要戴口罩、多洗手，剛剛看著小朋友勇敢地進校園，自己也放心不少。

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

今年大橋國小共有3班新生，但因今年不開放家長入校，不少小朋友面色緊張，家長站在校門口也相當依依不捨；但也有小朋友非常興奮，直喊「我很勇敢」，不需要爸媽陪，開心地進入教室。

大橋國小校長白玉玲指出，學校約有450名學生，配合防疫，學校事先規畫小一新生分班級分流到校，學校也安排近20位老師照顧新生。學校規畫一年級丙班排定7點30至7點40分入校；一年乙班7點40至7點50分入校；一年甲班7點50至8點入校。

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
長腿妹牽12歲女兒開學！6年身材對比「母女變姊妹」辣翻
首批BNT遲到了！　最快明晨抵台灣
她遭2男灌醉輪流性侵！　跳樓癱瘓噎死
高端猝死家屬「看新聞才知死因」　淚訴：用生命警告大家
「4大疫苗」將到齊！剩多少、何時打一次看懂
美豔熟女變淫媒　台女出國豪宅激戰！17天狠賺25萬
7台救護車被砸爛！　3惡煞鐵鎚狂打影片曝光
青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴：我什麼都不要了
快訊／高鐵加開「5折列車優惠」　9／2開搶
罵人「長得像黃安」公然侮辱！　黃安爆粗口回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

中秋「國5壅塞時段」出爐！行車時間恐增7倍　車速不到40公里

首批BNT將遲到！飛機尚未起飛　最快明晨運抵台灣

病人心跳變一直線！醫衝出急診室「脫下手套」　女兒哭摸最後溫度

八卦山隧道年底前開放大型重機　員林工務段兩度會勘證實

台灣觀光快斷氣　晶華董座曝「飯店死傷」慘況：我需要葉克膜

公車上演流浪記！一張照曝「學生多久沒上課」　網笑翻：怎能戳破

午後雷雨熱區曝！明1關鍵轉變讓「雨勢更大、雨時拉長」還會打雷

喝手搖飲小心了！　老虎堂、萬波和丹丹「總糖量」標示不實

大學生返校福音！高鐵加碼14班「5折列車」　9／2開始搶票

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

陳語安駁分手吳克群：愚人節笑話嗎？　怨他搶風采..鬆口認「想生4.5個」

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

中秋「國5壅塞時段」出爐！行車時間恐增7倍　車速不到40公里

首批BNT將遲到！飛機尚未起飛　最快明晨運抵台灣

病人心跳變一直線！醫衝出急診室「脫下手套」　女兒哭摸最後溫度

八卦山隧道年底前開放大型重機　員林工務段兩度會勘證實

台灣觀光快斷氣　晶華董座曝「飯店死傷」慘況：我需要葉克膜

公車上演流浪記！一張照曝「學生多久沒上課」　網笑翻：怎能戳破

午後雷雨熱區曝！明1關鍵轉變讓「雨勢更大、雨時拉長」還會打雷

喝手搖飲小心了！　老虎堂、萬波和丹丹「總糖量」標示不實

大學生返校福音！高鐵加碼14班「5折列車」　9／2開始搶票

不甘老被當女傭使喚　方琦控母梁佑南「道德綁架」

中央大學8顆「國旗海洋浮球」前進北極　探測北方融冰危機

無薪假5.8萬人創疫情以來高點！　9成都是旅行社

用槍柄K前女友頭部落跑　警封鎖公寓抓人！他車上還有毒品慘了

柯建銘期許新會期改變國會文化　「立法院不是只有朝野對立惡鬥」

第二類搶疫苗「官員人數暴增」　他：自體繁殖速度不輸病毒生命力

嗆「落漆」釀殺機！電玩男殺紅眼恐怖割頸　補教女師噴血搶命　　　

瑪莎拉蒂「新休旅車」將出Trofeo高性能版　馬力500匹起

公幼採購垃圾桶單價8600元惹議　長沙教育局：訂製款價格合理

國王提交易人選換西蒙斯　和費城想要有蠻大差距

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

人妻逛全聯瞬間後悔！她揭原因網共鳴

快訊／06：27高雄規模4.9地震　最大震度4級

更強大雷雨將來襲！歐美預報下周準颱風

四叉貓分析　高端「這一點」勝AZ、莫德納

姊姊嫁軟爛男　他怒：不如嫁叉燒

要秋涼了？估首波東北季風報到時間曝

五倍券有望9月發！　數位紙本券登記方法一次看

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

台生地獄生活　6點上學23點回家

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

更多熱門

相關新聞

開學首日　警校門口護童！防交通堵塞+提醒戴口罩

開學首日　警校門口護童！防交通堵塞+提醒戴口罩

今(1)日是開學的第一天，屏東縣里港警分局結合義交，動員各分駐、派出所到轄內各校園，維護學童上下學安全，並宣導防疫重要性，提醒學童、校方人員、家長務必勤洗手、戴口罩，提升自身抵抗力，健康身體才能面對新學期挑戰。

開學第一天！　不吹直笛、午餐不交談、籃球課定點投籃

開學第一天！　不吹直笛、午餐不交談、籃球課定點投籃

爸媽隔鐵圍欄直盯！目送小一生入校不捨泛淚

爸媽隔鐵圍欄直盯！目送小一生入校不捨泛淚

即／開學首日大量車潮湧現　雙北主要幹道壅塞

即／開學首日大量車潮湧現　雙北主要幹道壅塞

開學了！防疫7要點一次看

開學了！防疫7要點一次看

關鍵字：

上課開學家長校園小一新生

讀者迴響

熱門新聞

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

快訊／綾瀨遙確診新冠肺炎！

恐怖影片曝！　他腳滑跌出頂樓泳池慘墜樓亡

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面