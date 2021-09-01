抱一下才上課！開學日家長進不了校園　站校門揮手目送小一新生

▲經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天開學恢復到校上課。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

今天是中小學校開學日，因應防疫，家長不能入校園，一大早校門口就擠滿送學生上課的家長，有家長坦言還是會擔心學生在學校裡的防疫工作，也有小一新生家長擔心學生第一次到學校陌生，在校門分開前深深的抱著孩子，離別後伸長脖子看著孩子進到教室，才不捨離開。

最長暑假終於結束，《ETtoday新聞雲》記者一早到北市大橋國小直擊學生上課狀態。有的家長開心表示「終於把小孩送到學校了」，但也坦言，心情還是有點緊張，尤其擔心天氣熱小朋友沒辦法一整天都戴好口罩，一口氣準備了5個口罩在書包裡，可以更換使用。

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有家長表示，本來預計幫學生請防疫假，但在了解學校的防疫工作後很放心，且小朋友也很期待看到同學，因此決定讓孩子進校上課，但家長也提到，「有隨時做好回家上課的準備，畢竟現在（疫情）還是有一定的風險」。

也有家長表示，自己的小朋友比較害羞，知道上課第一天不能賠進校園後就不斷的在打預防針，也不斷提醒要戴口罩、多洗手，剛剛看著小朋友勇敢地進校園，自己也放心不少。

今年大橋國小共有3班新生，但因今年不開放家長入校，不少小朋友面色緊張，家長站在校門口也相當依依不捨；但也有小朋友非常興奮，直喊「我很勇敢」，不需要爸媽陪，開心地進入教室。

大橋國小校長白玉玲指出，學校約有450名學生，配合防疫，學校事先規畫小一新生分班級分流到校，學校也安排近20位老師照顧新生。學校規畫一年級丙班排定7點30至7點40分入校；一年乙班7點40至7點50分入校；一年甲班7點50至8點入校。