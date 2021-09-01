開學首日　警進駐校門口護童！防交通堵塞+提醒戴口罩

▲開學日，里港警分局結合義交，動員各分駐、派出所到轄內各校園執行護童勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(1)日是開學的第一天，屏東縣里港警分局結合義交，動員各分駐、派出所到轄內各校園，維護學童上下學安全，並宣導防疫重要性，提醒學童、校方人員、家長務必勤洗手、戴口罩，提升自身抵抗力，健康身體才能面對新學期挑戰。

里港分局長楊龍祥則親自帶隊，到里港台3線重要路口護童，展現對交通安全的重視，不少家長送孩子上學時看見各大路口皆有員警、義交執勤，都直呼「好放心！」

每逢寒、暑假開學，不少家長就忙著接送小孩上下學，難免造成校園四周混亂，因此，里港分局規劃護童勤務，提升見警率，一方面疏導校園四周交通，另一方面也希望家長能放心。

另在今天開學第一天，各校因應新冠肺炎防疫，會在校門口對學童逐一量測體溫，屆時可能出現交通壅塞情況，也已安排執勤員警提早到校，加強周邊交通疏導及安全維護，籲請家長配合接送時不要違規停車。

縣長潘孟安重視學童安全，縣警局長劉印宮責期所屬各警分局全力支持推動並規畫各相關勤務作為。分局長楊龍祥表示，護童勤務除了提醒用路人遵守交通規則，強化道路安全觀念外，也提醒學童們上下課應結伴而行，不抄近路、不走暗巷，如遇不肖人士跟蹤、騷擾，應趕緊向鄰近商家、住戶求救，並立即向路人或報警，以確保學童的安全。

►Her今天推出「極簡風小家電」