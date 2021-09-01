開學第一天！　不吹直笛、午餐不交談、籃球課定點投籃

▲9月1日開學。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

今（1日）為高中以下各級學校實體開學日，新北市長侯友宜關心開學及防疫準備，實地檢視在全程戴口罩防疫規定下，體育課如何調整授課模式，並巡視午餐用餐情形，叮囑師生謹慎落實防疫措施。

侯友宜到校後至運動館實地檢視實體上課情形，除感謝老師因應調整授課內容，也提醒師生嚴謹落實防疫，在校期間全程戴口罩；因此，像是無法避免肢體碰觸的體育課內容，請老師暫緩或調整授課模式。

籃球課可由學生定點定位個人動作練習，讓學生拉開距離一個接一個進行運球投籃，學校設備器材也需避免共用或輪替前進行消毒。另外，無法戴口罩課程如音樂課吹奏類樂器也需調整授課內容，例如中音笛課程改以音樂賞析及教師講解方式進行，學生課後回家自行練習吹奏，保護學生健康。

侯友宜也對停課期間孩子學習狀況表達關心，提醒學生開學要重新確認學習狀況，老師也要協助孩子完成課程銜接，更需珍惜得來不易實體校園生活，持續落實三級防護及健康五原則，保持社交距離並減少肢體接觸，維持高度警覺將健康情形隨時主動回報。

中午用餐時間，侯友宜強調用餐時不併桌共食、不交談，維持社交距離或使用隔板。此外，如果學校合作社無專人夾取開放性熱食暫不販售，飲水機也需加強清潔消毒並加註標示僅供裝水用，不得以口就飲。