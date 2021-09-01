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開學日先萌再說　警察娃娃「大頭波波」出動！學童比YA合照

▲潮州警分局出動大頭波波警察娃娃執勤，讓學童超興奮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州警分局出動大頭波波警察娃娃執勤，讓學童超興奮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「警察叔叔造型好可愛喔！」屏東縣潮州警局於今(1)日開學日，出動出動大頭波波警察娃娃執行護童勤務，吸引學童目光，看到後很興奮，不禁叫了起來，收到維安作用。

▲潮州警分局出動大頭波波警察娃娃執勤，讓學童超興奮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州警分局出動大頭波波警察娃娃執勤，讓學童超興奮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

國內疫情趨緩，先前因疫情停課加上暑假學生已經放假4個月，終於在今9月1日開啟110學度第1學期課程教學，讓學童很期待。

▲潮州警分局出動大頭波波警察娃娃執勤，讓學童超興奮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

而因應防疫作為，全校師生進入校園要量測體溫，根據過去開學日的交通狀況，上午7時00分至7時30分，是各家長送小朋友到校上課的尖峰時段，加上逐一檢測較為費時，對學校周邊交通勢必帶來相當大的影響。

潮州警察分局特別規劃執行「護童專案」勤務，出動大頭波波警察娃娃，高舉交通安全標語海報，結合學校、志工、義交及導護媽媽等加強校園周邊交通疏導勤務，營造優質的學習環境，果然吸引學童、家長目光，讓學童警驚興奮連連。

警方表示，未來也針對校園周邊加強巡邏密度，提高見警率，協助學童通行安全，發現學校外逗留或落單之學童加以關懷，以確保學生們都能平安愉快地到校上課並安心回家。

潮州分局呼籲，家長在接送學童時請配合警方交通疏導，注意交通安全及學童們的動向，切勿讓他們任意跨越馬路以免發生危險，也不要為了貪圖方便而隨意停車，因而影響其他民眾用路權益，確保交通安全。

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