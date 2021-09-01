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爸媽隔鐵圍欄直盯！　目送小一生入校不捨泛淚：不擔心是騙人的

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲嚴淑珠說，大多數小孩都是期待上課，只是家長們都不放心。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

開學了，不少小一生的家長原本滿心期待今（1日）要陪著小孩一起走進校園，無奈疫情來鬧，今年新學期讓教育部下令所有家長和訪客都不能入校，《ETtoday新聞雲》直擊台北市長安國小孩童上學情況，眾多家長久久不散，站在校外的鐵圍欄直盯，讓校長笑說，小孩不害怕，倒是爸媽們放不下心。

學校防疫管理指引，包括家長及訪客不得入校園，發燒、急性呼吸道感染者禁止入校，所有課程，即便是體育課都要全程戴口罩，吃飯使用隔板，其中，開學後，家長及訪客原則不入校（園），但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。

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▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼嚴淑珠表示，家長會捐近800個防疫隔板，所有防疫措施都事先到位。（圖／記者林敬旻攝）

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

但這不入校讓家長們很擔憂，怕自己小孩第一天上學發生狀況，長安國小校長嚴淑珠指出，今年因不入校防疫規範，一、三和五年級（包含幼兒園）的學校日往前，在8月30日舉行，讓家長帶著孩童先熟悉學校環境，今天開學可以看到「家長是不放心的，但孩子是很從容走進去」。

嚴淑珠表示，為了讓小一新生安心的上課，特別安排老師在門口迎接，整隊後再統一帶領進教室，而幼兒園新生會讓家長帶進校一星期，不過，原則是希望家長8點後再入校，國小部分，特殊生有3位，同樣會讓家長8點後陪同「入校不入班」。另外，防疫措施部分，嚴淑珠說明，國小共630多位學生、幼兒園136位，家長會捐近800個防疫隔板事先全數到位。

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼長安國小開學畫面。（圖／記者林敬旻攝）

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

為迎接新生長安國小也讓高年級舉牌帶小一到班級，祭出大手拉小手和英文闖關活動，不過，當可愛的小一生在校內乖乖的整隊，等著要進教室的同時間，校外圍欄站滿充滿不捨的小一家長，一直往裡面盯著。

有家長受訪表示，小孩比較怕生，原很期待今天可陪小孩一起入校，即便不能入班，在教室外看著也好，但怎樣就是沒辦法，心情很複雜。有家長說自己的小孩讀的幼兒園就是長安，環境上沒問題，前陣子因疫情無法到校上課，讓小孩反而今早主動起床，很開心的說要趕快到學校。

▲▼國小開學，小一生爸媽不捨在校外緊盯。（圖／記者許展溢攝）

▲▼小一生入校，爸媽不捨在校外緊盯。（圖／記者許展溢攝）

▲▼國小開學，小一生爸媽不捨在校外緊盯。（圖／記者許展溢攝）

大多家長拿起手機往透過鐵圍欄拍照、攝影記錄這一刻，甚至觀察到有爸爸泛淚，小孩跟著隊伍往前走，自己也跟著往前走。有家長則說，雖然小孩很期待上學，但當爸媽的說不擔心是騙人的，事前不停交代在學校不能亂拿下口罩，遇到什麼問題要馬上跟老師講。

▲9月1日長安國小開學。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼長安國小開學，家長們隔著鐵圍欄看著小孩在校內整隊的畫面。（圖／記者林敬旻、許展溢攝）

▲▼國小開學，小一生爸媽不捨在校外緊盯。（圖／記者許展溢攝）

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